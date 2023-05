Home

19 Maggio 2023

Livorno 19 maggio 2023 – Al via la XXXII edizione della Cronoscalata del Castellaccio

Ritorna domenica 21 maggio la Cronoscalata del Castellaccio, una classica del podismo cittadino. L’evento, giunto quest’anno alla 32^ edizione, è organizzato dall’Associazione Livorno Marathon in collaborazione con il gruppo podistico “Sempre di corsa Livorno” e con il Centro sociale anziani comunale “Fabrizio Gioli”.

Si tratta di una gara podistica individuale a cronometro con partenza da piazza delle Carrozze e percorso di km. 4,4 fino alla cima del Castellaccio. “Un percorso straordinario – dicono gli organizzatori – dove tutto è spettacolo”.

Alla gara possono partecipare atleti italiani e stranieri maggiorenni e tesserati. La partenza del primo concorrente è prevista alle ore 9. A seguire, ogni 20 secondi, i concorrenti successivi.

L’iscrizione al percorso competitivo (costo 10 euro) può essere fatta preferibilmente online tramite il sito maratonadilivorno.it oppure domenica mattina prima della partenza.

È prevista anche una partecipazione non competitiva aperta a tutti i camminatori (anche nordic-walking) con partenza da piazza delle Carrozze alle ore 8.30 (iscrizione solo sul posto prima della partenza euro 5 con maglietta della manifestazione in omaggio).

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di sicurezza, domenica 21 maggio dalle ore 8.45 alle ore 10.45 sarà in vigore il divieto di transito in piazza delle Carrozze e nel tratto di via di Montenero compreso tra piazza delle Carrozze e via del Castellaccio.

La fermata dei mezzi pubblici di piazza delle Carrozze (capolinea) sarà momentaneamente spostata in via di Montenero in prossimità dell’ingresso del Cimitero.

