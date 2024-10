Home

Livorno 30 ottobre 2024 Al via l’apertura del ponte Bailey ad Ardenza

Il nuovo ponte provvisorio ai Tre Ponti, è pronto per l’apertura ufficiale prevista per il 4 novembre, giorno della Festa delle Forze Armate. In questi giorni, si stanno completando i dettagli finali, come l’illuminazione e la segnaletica orizzontale, per una circolazione temporanea sicura. Questa nuova infrastruttura “militare”, composta da un ponte Bailey a traliccio, permetterà il doppio senso di marcia lungo il lungomare, in attesa della demolizione del vecchio ponte Tre Ponti, ormai obsoleto. La rimozione del vecchio ponte libererà la foce del Rio Ardenza, permettendo una maggiore sicurezza idraulica. Successivamente, entro fine gennaio, il nuovo ponte permanente, costruito con resistente acciaio corten e progettato per durare nel tempo, verrà installato e sarà pronto per l’uso.