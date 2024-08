Home

29 Agosto 2024

Al via lavori di asfaltatura in via Garibaldi e alla Padula

Livorno, 29 agosto 2024 – Al via lavori di asfaltatura in via Garibaldi e alla Padula

Nel Piano degli Interventi di manutenzione stradale del Comune di Livorno, approvato nel dicembre scorso, è compresa la riqualificazione della carreggiata di via Garibaldi con rifacimento completo del manto stradale, nel tratto che va da piazza della Repubblica fino all’intersezione con via Palestro/via Galilei.

Il cantiere si insedierà venerdì 30 agosto, con un primo appalto che riguarda il tratto da scali delle Cantine a via Palestro/Galilei, con lavorazioni previste in orario diurno.

Il tratto di via Garibaldi in corrispondenza con piazza della Repubblica (quello che immette in viale Avvalorati), punto nevralgico della circolazione veicolare cittadina, sarà invece oggetto di un intervento successivo, che sarà eseguito in orario notturno.

Le lavorazioni vere e proprie inizieranno lunedì 2 settembre, e prevedono la fresatura della strada per uno spessore di 4 cm, con approfondimento a 10 cm nella parte centrale della carreggiata corrispondente alle corsie veicolari. Successivamente sarà steso uno strato di binder rullato e, conformemente al Piano di Azione del Comune di Livorno per la riduzione delle emissioni acustiche, un tappeto di usura in asfalto fonoassorbente dello spessore di 4 cm sull’intera carreggiata (comprese le aree di sosta), per una riduzione consistente del rumore provocato dal traffico veicolare.

Si prevede di intervenire anche all’intersezione tra via Garibaldi e via dell’Oriolino, dove il fondo stradale è in stato di avanzato degrado.

Visti i notevoli ammaloramenti ai cordoni stradali dei marciapiedi di via Garibaldi, si prevede di sostituirli con manufatti dello stesso materiale e forma.

All’angolo est di innesto di via della Campana in via Garibaldi sarà operato un approfondimento della fresatura e sarà riportato in quota il cordone stradale curvilineo che adesso si trova al di sotto del piano stradale.

Sarà eseguita la pulizia dell’intero sistema di drenaggio delle acque piovane fino al collegamento con la linea fognaria principale. I chiusini ammalorati o non più conformi saranno sostituiti e rialzati, così come le griglie fognarie esistenti.

Le principali modifiche alla viabilità

Per ridurre i disagi, durante i lavori il transito dei veicoli sarà mantenuto (senso unico direzione Repubblica-Galilei) con restringimento di carreggiata e soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici, i quali raggiungeranno piazza della Repubblica percorrendo itinerari alternativi (passeranno da via Galilei per poi immettersi in via De Larderel). Il restringimento di carreggiata comporterà il divieto di sosta lungo entrambi i lati. Il transito avverrà nella corsia di volta in volta lasciata libera dalle lavorazioni, con limite di velocità di 30 km/h.

Gli stalli per la sosta riservati ai disabili saranno temporaneamente trasferiti in via Pellegrini, dove sarà istituito il divieto di sosta dal civico 25 fino all’intersezione con via Garibaldi. Divieto di sosta anche in via della Campana in prossimità dell’intersezione con via Garibaldi.

Saranno adottati gli opportuni accorgimenti per garantire il transito in sicurezza dei pedoni, l’accesso alle abitazioni e alle attività.

Durante le lavorazioni che impegneranno la corsia lato civici pari (corsia destra), con traffico quindi spostato sulla corsia normalmente utilizzata dai bus, sarà inoltre in vigore il divieto di transito in via dell’Oriolino e nel tratto di via Pellegrini fino a via Terrazzini, eccetto veicoli dei residenti con contrassegno lettera “S”, veicoli diretti alle rimesse interne e veicoli al servizio delle persone non deambulanti.

Quando le lavorazioni impegneranno la corsia lato civici dispari (corsia sinistra) il divieto di transito sarà in vigore in via della Campana, sempre eccetto veicoli residenti lettera “S”, diretti alle rimesse interne e al servizio dei non deambulanti.

I lavori in via Garibaldi dovrebbero terminare, salvo imprevisti ed eventi meteo avversi, entro mercoledì 11 settembre.

Lavori in via della Padula

Nella serata di domani, giovedì 29 agosto, avranno inizio i lavori di asfaltatura (che si svolgeranno in notturna) all’intersezione di via della Padula con via Bacchelli.

Questo intervento costituisce il completamento di quanto già realizzato nell’autunno scorso sul tratto di via della Padula tra via Bacchelli e via di Salviano (il rifacimento della carreggiata all’intersezione con via Bacchelli fu rinviato per non gravare eccessivamente sulla viabilità cittadina che in quel momento era interessata dalla chiusura dell’uscita Livorno Sud della Variante e da altri cantieri attivi in città).

Oltre alle operazioni di fresatura e asfaltatura, saranno riportati in quota tutti i chiusini sostituendo quelli vetusti o ammalorati e sarà pulita la rete di drenaggio urbano.

L’intervento di asfaltatura avrà una durata massima di 5 notti (terminerà entro il 5 settembre, con lavori sospesi sabato 31 e domenica 1 settembre).

Per tutte e 5 le notti, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo, nei tratti di via della Padula e di via Bacchelli in prossimità dell’incrocio sarà in vigore il senso unico regolato da movieri e il divieto di sosta lungo entrambi i lati. Divieto di sosta anche sulle prime due file di stalli del parcheggio di via Giorgio Fontanelli.

