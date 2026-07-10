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Cronaca

Al via le adesioni per il nuovo Tavolo Permanente della Cultura

Cronaca

10 Luglio 2026

Al via le adesioni per il nuovo Tavolo Permanente della Cultura

Livorno 10 luglio 2026 Al via le adesioni per il nuovo Tavolo Permanente della Cultura

Il Comune di Livorno rende nota l’apertura dei termini per presentare la manifestazione di interesse finalizzata all’adesione al nuovo Tavolo Permanente della Cultura (TPC). L’iniziativa, istituita in conformità con la normativa regionale toscana in materia di beni e attività culturali, mira a creare uno spazio stabile di ascolto attivo, confronto pubblico e coordinamento strategico tra l’Amministrazione Comunale e gli operatori del settore.

Il Tavolo, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, opererà con l’obiettivo di agevolare il dibattito, raccogliere istanze dal territorio per valorizzare la cittadinanza attiva e favorire l’aggregazione di tutte le realtà, formali e informali, del tessuto culturale livornese.

I lavori del Tavolo Permanente della Cultura saranno improntati alla massima trasparenza: le riunioni periodiche saranno verbalizzate e i documenti verranno resi pubblici sulla rete civica comunale. Si specifica che la partecipazione è completamente gratuita e non dà diritto a compensi o gettoni di presenza.

Chi può partecipare

L’avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati che operano stabilmente nel territorio del Comune di Livorno all’interno del comparto culturale e creativo, nello specifico:

Rappresentanti di associazioni culturali attive sul territorio, dotate di statuto e organismi direttivi;

Cooperative, imprese culturali, categorie economiche e istituzioni locali con finalità di promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale;

Artisti, esperti e singoli cittadini (sia in ambito professionale che amatoriale) con un curriculum che attesti l’attinenza alle tematiche del Tavolo.

Come presentare la domanda

I soggetti interessati dovranno trasmettere la richiesta esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale: comune.livorno@postacert.toscana.it

Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la dicitura: “Manifestazione di interesse – Adesione Tavolo Permanente della Cultura e Mappatura”.

La domanda dovrà essere inviata entro lunedì 24 agosto 2026 e dovrà contenere:

L’istanza formale di adesione (Allegato A) debitamente firmata dal richiedente o dal legale rappresentante;

Una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

I dettagli completi e la modulistica sono consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente alla pagina dell’Avviso