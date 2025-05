Home

Al via le corse in notturna, il Caprilli riapre il 12 giugno

25 Maggio 2025

Livorno 25 maggio 2025 Al via le corse in notturna, il Caprilli riapre il 12 giugno

L’ippodromo “Federico Caprilli” riaprirà i suoi battenti giovedì 12 giugno per dare il via alla stagione estiva 2025.

Le corse si svolgeranno in notturna.

Le giornate del mese di giugno saranno tre: 12 – 19 – 26, sempre di giovedì.

PRIMA GIORNATA – Giovedi’ 12 Giugno 2025

1 PREMIO CAVALIERI DEL PEGASO (HANDICAP) E. 6.600,00 (2.550,00 – 1.122,00 – 612,00 – 306,00). Per cavalli di 3 anni

Metri 1950 circa. ( P.Unica )

2 PREMIO PORTO PISANO (HANDICAP DI MINIMA) E. 4.400,00 (1.700,00 – 748,00 – 408,00 – 204,00). Per cavalli di 3 anni

Metri 1500 circa. ( P.Unica )

3 PREMIO COPPA SANTA GIULIA – EV. TQQ (HANDICAP) E. 6.600,00 (2.550,00 – 1.122,00 – 612,00 – 306,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre

Metri 1500 circa. ( P.Unica )

4 PREMIO MONASTERO DI SAN SALVATORE (HANDICAP DI MINIMA) E. 4.400,00

(1.700,00 – 748,00 – 408,00 – 204,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre

Metri 1000 circa. ( P.Unica )

5 PREMIO CAMMINO DI SANTA GIULIA (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E.

5.000,00 (2.167,00 – 953,50 – 520,00 – 260,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre

Metri 1950 circa. ( P.Unica )

6 PREMIO LARGO DEL DUOMO (MAIDEN) E. 5.500,00 (2.125,00 – 935,00 – 510,00 – 255,00).

Per cavalli di 3 anni anglo-arabi Peso Kg 58. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.

Metri 1500 circa. ( P.Unica )