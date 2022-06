Home

22 Giugno 2022

Al via “Leggermente incontri letterari”, un mese di appuntamenti. Il programma

Livorno 22 giugno 2022

Da Angelo Branduardi a Francesca Mannocchi, da Gino Castaldo a Gianrico Carofiglio, due finaliste del Premio Strega e tanti altri ospiti di livello nazionale:

sono ben 26 gli appuntamenti della manifestazione che si svolgerà all’interno della Villa Fabbricotti, più altri 5 a Villa Mimbelli nel programma “Domenica delle idee”

Un libro è sempre un ottimo compagno per l’estate.

Che si passi in viaggio oppure no, sfogliare le pagine di un romanzo o saggio che sia è come aprirsi una finestra sul mondo, mettere in moto i pensieri e la fantasia, evadere senza necessariamente muoversi fisicamente.

Unire il mondo dei libri con l’intento di organizzare spazi creativi e partecipati all’aperto, valorizzando luoghi verdi e freschi come i parchi storici della città è il binomio che sta alla base di “LeggerMente: incontri letterari”; la rassegna letteraria che giunge alla sua quarta edizione e si svolgerà a Livorno dal 30 giugno al 30 luglio 2022.

In totale sono 26 appuntamenti con scrittori e scrittrici di romanzi e/o saggi di recente pubblicazione presentati all’aperto, sul prato adiacente alla Biblioteca Labronica in Villa Fabbricotti, dove la Biblioteca dei Ragazzi ospiterà invece gli incontri e i laboratori di LeggerMente Kids, la novità di questa edizione.

A tutto ciò si aggiungono 5 appuntamenti in quattro date con attivisti/e, intellettuali, giornalisti/e, che si terranno presso il teatro di Villa Mimbelli, rientranti nel programma “Domenica delle idee”.

Nato nel 2019, “LeggereMente: incontri letterari” è organizzato da:

Comune di Livorno, Biblioteca Labronica del Comune di Livorno, Itinera Progetti e Ricerche; Fondazione Livorno, Fondazione Livorno Arte e Cultura, LaFeltrinelli di Livorno e Il Chioschino di Filippo Brandolini.

In un mese pieno di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, si avvicenderanno autori in vista e conosciuti del panorama nazionale, presentati e introdotti da altrettante personalità legate al mondo dell’arte e della cultura in genere.

Martedì 21 giugno la rassegna è stata presentata a Livorno in Villa Fabbricotti, alla presenza degli organizzatori e dei soggetti che collaborano all’iniziativa.

«Con il successo dello scorso anno – sostiene l’Assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi -, abbiamo avuto la conferma definitiva che a Livorno c’è ampio spazio per offrire occasioni di confronto con le novità editoriali. LeggerMente va crescendo di anno in anno: ritengo questa manifestazione una scommessa vinta».

Gli fa eco Cristina Luschi, responsabile Ufficio Biblioteche e Musei del Comune di Livorno:

«Questa rassegna letteraria, giunta alla sua quarta edizione, è cresciuta in modo esponenziale sia per numero di incontri che in termini di partecipazione di pubblico, diventando un festival di respiro nazionale.

Per la Biblioteca Labronica è anche un modo per farsi conoscere da un pubblico che abitualmente non frequenta la biblioteca, che identifica questo luogo come uno spazio dove si va unicamente a studiare e non come spazio piacevole e di condivisione della conoscenza.

Quest’anno l’edizione sarà particolarmente ricca sia per il calibro degli autori che hanno accettato il nostro invito, da Gianrico Carofiglio a Francesca Mannocchi, da Gino Castaldo ad Angelo Branduardi, ma anche per la varietà delle tematiche che si andranno ad affrontare. In questa edizione si è anche aggiunta la nuova sezione Kids presso la Biblioteca dei Ragazzi, che abbiamo dedicato alla letteratura per bambini e genitori».

Olimpia Vaccari, presidente di Fondazione Livorno Arte e Cultura si è invece così espressa:

«Il grande successo di pubblico riscosso lo scorso anno ha convinto la Fondazione a rinnovare il suo sostegno a questa offerta culturale.

La città ha dato il suo assenso in modo persuasivo: ha voglia e bisogno di affrontare argomenti di spessore e temi importanti.

Se poi vengono presentati con formule azzeccate e cornici accoglienti, il risultato è garantito.

Questa è la nostra convinzione e il terreno sul quale ci stiamo impegnando».

Sulla qualità della proposta e l’intento di allargare sempre di più il pubblico si sofferma Daniela Vianelli, presidente di Itinera Progetti e Ricerche:

«Attirare un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo è la nostra scommessa.

Lo spazio che ospita la rassegna, da questo punto di vista, si presenta senza dubbio adeguato e invitante, permettendoci negli anni di avvicinare non solo gli amanti dei libri, ma anche chi frequenta la Villa Fabbricotti, al cui interno la Biblioteca dei Ragazzi è un luogo molto vissuto e per questo abbiamo deciso di lanciare quest’anno LeggerMente Kids.

In generale, ci teniamo a tenere alto il livello della rassegna, con ospiti di livello nazionale, così da offrire al pubblico un’occasione per confrontarsi con alcuni tra i migliori autori in circolazione».

IL PROGRAMMA.

Si parte giovedì 30 giugno alle 19 con Karima Ammar Mouhoub, celebre cantante livornese che stavolta si presenterà in veste di autrice, ancora fresca dell’uscita (a marzo 2022) del suo primo libro “Il viaggio di Frida e Dario”: 32 pagine scritte da Karima e illustrate dalla livornese Giusy Anzovino, in arte g.Anzo, che condurranno grandi e piccini alla scoperta di un mondo che parla di Africa, di crescita, di consapevolezza e di amicizia.

Venerdì 1° luglio (ore 19, introduce Emanuele Gamba) un altro ospite illustre dal mondo della musica: è Angelo Branduardi, che porterà “Confessioni di un malandrino”, autobiografia di un artista che rappresenta un caso unico nella storia della musica italiana.

Dal mondo dello spettacolo all’attualità, il salto si compie sabato 2 luglio (ore 19, introduce Eva Giovannini), quando a Villa Fabbricotti arriverà la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, inviata per LA7 in Ucraina.

Porterà il suo libro uscito nel 2021 “Bianco è il colore del danno”, nel quale racconta la sua convivenza con la sclerosi multipla.

Chiusa la prima settimana di appuntamenti, la seconda si aprirà lunedì 4 luglio (ore 21.30) con Gino Castaldo (giornalista e critico musicale tra i più noti d’Italia) e un libro che aprirà un dibattito avvincente:

si chiama “Beatles e Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci” e cerca una risposta definitiva al dilemma che, ancora oggi, si pone a tanti nello scegliere quale dei due gruppi indicare come il preferito.

Martedì 5 luglio (ore 19, introduce Alessandro Guarducci) LeggerMente ospiterà lo scrittore (ex magistrato ed ex politico) Gianrico Carofiglio per parlare della sua ultima opera, intitolata “Rancore”, un’investigazione su un delitto e nei meandri della coscienza, un folgorante romanzo sulla colpa e sulla redenzione.

Quindi la settimana proseguirà con i seguenti incontri (tutti alle ore 19): Carlotta Vagnoli (mercoledì 6 luglio con “Memorie delle mie puttane allegre”, introduce Viola Lo Moro), Valentina Santini (giovedì 7 luglio con “L’osso del cuore”, introduce Enrico Pompeo) e Valerio Magrelli (sabato 9 luglio con “Exfanzia”, introduce Marco Corbi).

Venerdì 8 luglio, invece, si aprirà LeggerMente Kids, la novità di questa edizione della rassegna:

uno spazio tutto dedicato alla letteratura per bambini, adolescenti e genitori, nel contesto della Biblioteca dei Ragazzi, sempre a Villa Fabbricotti.

Sono 6 appuntamenti in agenda per la sezione Kids, tutti alle ore 18 e sempre ad accesso libero:

Vera Gheno aprirà questo nuovo capitolo l’8 luglio (introducono Andrea Raspanti e Giulia Stagi) con la sua collana denominata “Scatoline”, quindi a seguire arriveranno Davide Morosinotto (15 luglio con il libro “Temporali”, introducono Andrea Raspanti e Cecilia Caleo), La Tram (22 luglio con “Fai rumore”, introduce Giulia Bertolini), Michele Paoletti (25 luglio con “Agostino.

Storie in rima”, introduce Sarah Bovani), Agnese Innocente (29 luglio con “Anna dai capelli verdi”, introduce Camilla Del Corona) e Michele D’Ignazio (30 luglio con “Il mio segno particolare”, introduce Nicola Artico).

Nei giorni 8, 25 e 29 luglio l’incontro con gli autori della sezione Kids sarà preceduto dai laboratori dello Spazio Lab Bambinǝ.

Nel mentre, la quarta edizione della rassegna letteraria che animerà lo spazio verde di Villa Fabbricotti a Livorno proseguirà con ben sei incontri nella sua terza settimana (tutti alle ore 19), ovvero:

Davide Longo (lunedì 11/7 con “La vita paga il sabato”, introduce Alessio Porquier), Marco De Franchi (martedì 12/7 con “La condanna dei viventi”, introduce Andrea Cotti; incontro preceduto alle 17.30 dal laboratorio intitolato “Come si scrive una storia di paura?”, conversazione con l’autore in collaborazione con FIPILI Horror Festival), Daniel Cuello (mercoledì 13 con “Le buone maniere”, introducono Camilla Del Corona e Cecilia Caleo); Chiara Valerio (giovedì 14 con “Così per sempre”, introduce Simone Lenzi), Simone Innocenti (venerdì 15/7 con “L’anno capovolto”, introduce Michele Cecchini) e Veronica Raimo (sabato 16 con il libro “Niente di vero”, finalista al Premio Strega 2022, introduce Francesco Mencacci).

Lunedì 18 luglio si ripartirà con un’altra finalista al Premio Strega 2022:

è Veronica Galletta che parlerà (sempre alle 19, introduce Cecilia Caleo) della sua ultima creatura “Nina sull’argine”, un apologo sulla vulnerabilità che si inserisce in un’ampia tradizione di letteratura sul lavoro.

La parentesi sul mondo del fumetto si riaprirà martedì 19 luglio (ore 19, introduce Michele Innocenti), quando la scena sarà per Emiliano Pagani e Daniele Caluri e il loro “L’ultimo esorcismo. Don Zauker”, la storia definitiva del prete esorcista diventato un fenomeno “di culto” anche oltre il mondo del fumetto.

Il programma di “LeggerMente: incontri letterari” andrà avanti ospitando il 20 luglio; Giulia Blasi e la sua raccolta di saggi brevi racchiusi in “Brutta” (ore 19, introducono Giulia Bertolini e Camilla Del Corona); giovedì 21 luglio Jonathan Bazzi porterà il romanzo “Corpi minori” (ore 19, introduce Emiliano Dominici).

Sabato 23 luglio (alle 19, introduce Aurora Matteucci), quindi, finestra sul mondo della giustizia con Lorenzo Zilletti e il libro “Apertis verbis. Il devoto della giustizia penale”, una sorta di vocabolario atipico sul mondo della giustizia penale.

Infine, l’appuntamento in agenda martedì 26 luglio:

alle 19 (introdotto da Emiliano Dominici) con Eleonora Marangoni e l’opera “Paris, s’il vous plaît”, in cui racconta la sua lunga storia d’amore con Parigi, sarà il preludio al commiato della rassegna, fissato con gli ultimi due eventi della sezione Kids il 29 luglio con Agnese Innocente e il suo libro “Anna dai capelli verdi” e il 30 luglio con Michele D’Ignazio e “Il mio segno particolare”, quest’ultimo in collaborazione con Confusione Festival.

Per informazioni: leggermente@itinera.info, tel. 0586/894563 (dal lunedì al venerdì ore 10-19) e 0586/824552 (sabato e domenica ore 10-19). Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti, con possibilità di prenotazione online su leggermente.eventbrite.it.

IL PROGRAMMA

Villa Fabbricotti

Giovedì 30 giugno ore 19 – Karima Ammar Mouhoub

Venerdì 1° luglio ore 19 – Angelo Branduardi

Sabato 2 luglio ore 19 – Francesca Mannocchi

Lunedì 4 luglio ore 21.30 – Gino Castaldo

Martedì 5 luglio ore 19 – Gianrico Carofiglio

Mercoledì 6 luglio ore 19 – Carlotta Vagnoli

Giovedì 7 luglio ore 19 – Valentina Santini

Venerdì 8 luglio ore 18 – Vera Gheno (LeggerMente Kids)

Sabato 9 luglio ore 19 – Valerio Magrelli

Lunedì 11 luglio ore 19 – Davide Longo

Martedì 12 luglio ore 19 – Marco De Franchi

Mercoledì 13 luglio ore 19 – Daniel Cuello

Giovedì 14 luglio ore 19 – Chiara Valerio

Venerdì 15 luglio – ore 18 Davide Morosinotto (LeggeMente Kids), ore 19 Simone Innocenti

Sabato 16 luglio ore 19 – Veronica Raimo

Lunedì 18 luglio ore 19 – Veronica Galletta

Martedì 19 luglio ore 19 – Emiliano Pagani e Daniele Caluri

Mercoledì 20 luglio ore 19 – Giulia Blasi

Giovedì 21 luglio ore 19 – Jonathan Bazzi

Venerdì 22 luglio ore 18 – La Tram (LeggerMente Kids)

Sabato 23 luglio ore 19 – Lorenzo Zilletti

Lunedì 25 luglio ore 18 – Michele Paoletti (LeggerMente Kids)

Martedì 26 luglio ore 19 – Eleonora Marangoni

Venerdì 29 luglio ore 18 – Agnese Innocente (LeggerMente Kids)

Sabato 30 luglio ore 18 – Michele D’Ignazio (LeggerMente Kids)

Villa Mimbelli – Domenica delle idee

Inclusione, equità, sostenibilità e culture in transizione

Domenica 3 luglio ore 18 – Innovazione digitale inclusiva – con Flavia Marzano

Domenica 10 luglio ore 17.30 – Elly Schlein presenta “La nostra parte”

Domenica 10 luglio ore 18.30 – Saperi e culture in transizione. Educazione alle differenze. Cultura e sicurezza. Lgbt History Month – con Emily Clancy, Lili Hartlep, Chiara Bottici, Luca Dieci

Domenica 17 luglio ore 18 – Urbanistica, architettura inclusiva e giustizia. La città sostenibile

del futuro, per un dialogo tra culture, discipline, generi ed età. Fra studi urbani, giuridici e studi

di genere – Con Florencia Andreola, Silvia Viviani e Aurora Matteucci

Domenica 24 luglio ore 18 – Filiere giuste e società circolare, felicità come dimensione collettiva, solidarietà come necessità. – Aboubakar Soumahoro presenta “Umanità in rivolta”

