Al via “Leggermente Next”: nuovi incontri con l’autore a Villa Fabbricotti. Tutti gli appuntamenti

30 Agosto 2024

Livorno 30 agosto 2024 – Al via “Leggermente Next”: nuovi incontri con l’autore a Villa Fabbricotti

La rassegna letteraria LeggerMente avrà quest’anno il suo colpo di coda nel mese di settembre con Leggermente Next, sedici nuovi incontri con l’autore che si svolgeranno da lunedì 2 a giovedì 19 settembre presso Il Chioschino di Filippo Brandolini a Villa Fabbricotti, sede della Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi”.

Riferimento culturale ormai collaudato, la manifestazione organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini e la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno, torna con autori ed autrici che saliranno sul palco di Villa Fabbricotti per presentare le loro ultime uscite, a partire dalle ore 18.00.

L’iniziativa è stata presentata stamani dall’assessore alla Cultura Simone Lenzi, insieme a Giovanni Cerini, Dirigente Settore Attività Culturali e Musei del Comune di Livorno, Daniela Vianelli presidente Cooperativa Itinera e da Cecilia Caleo bibliotecaria di Itinera e referente di LeggerMente (che ha illustrato il programma), con Andrea Berti direttore Libreria Feltrinelli.

L’assessore ha espresso la propria “soddisfazione perché Leggermente è andata benissimo, ancora meglio dell’anno scorso, con un ulteriore incremento di presenze, e Leggermente Next è una seconda occasione che ci diamo nella fine estate anche per conoscere e valorizzare anche autori che vengono dal territorio”.

“Leggermente Next – ha aggiunto il dirigente Cerini – è un elemento in più rispetto alla tradizionale rassegna, segno di un’amministrazione che crede in questa manifestazione letteraria, è segno di una formula vincente”.

Daniela Vianelli di Itinera ha rilevato che “questa nuova rassegna è frutto del lavoro svolto nel mese di luglio, ci siamo accorti che rimanevano escluse molte occasioni interessanti e abbiamo avuto molte sollecitazioni e manifestazioni di interesse da parte del pubblico”.

Il calendario degli appuntamenti è stato pensato per dare rilevanza a personalità del territorio locale, in parte toscani o livornesi di nascita o d’adozione, ritagliando per loro uno spazio apposito in cui approfondire temi legati ad una specifica identità sociale. Un ambito relazionale comune ai cittadini ma aperto anche agli outsider dove creare occasioni di narrazione, scoperta e confronto.

Tra gli ospiti Marco Marmeggi, fondatore all’Isola d’Elba dell’Associazione no profit Diversamente Marinai, una realtà sociale che usa la pedagogia della vela come strumento di integrazione delle differenze; nel primo incontro di LeggerMente Next presenterà il suo ultimo volume nato dalla collaborazione con la Fondazione Sanlorenzo, che sostiene le isole minori e le comunità che le abitano; Diego Collaveri, che in Livorno rosso sangue apre un nuovo capitolo delle indagini che il Commissario Botteghi effettua nei luoghi storici di Livorno; Enrico Pompeo, docente di lettere in un istituto secondario di primo grado cittadino, che porta sul palco lo spettacolo di narrazione Loriano, c’è Nives al telefono, ma anche il ritorno dell’affezionato Enrico Franceschini e di Veronica Galletta, già ospiti delle precedenti edizioni, o la nuova voce Esmeralda Seferovic, la cui presentazione di Parcheggiare altrove, Casa Walden Edizioni, 2022 è stata organizzata insieme al Centro Affidi del Comune di Livorno e per la quale è prevista la partecipazione dell’assessore al Sociale Andrea Raspanti, Patrizia Pasqui e Mario Spallino.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero, gratuito e accessibile a tutte e tutti.

In caso di avverse condizioni meteo gli incontri avranno luogo nella sala Badaloni della Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti.

Il calendario degli appuntamenti è consultabile sul sito www.leggermente.eu

LeggerMente Next, Incontri Letterari

6a edizione, 2024

Il Chioschino di Villa Fabbricotti, Livorno, V.le della Libertà, 30

Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi – 0586 814511

leggermente@comune.livorno.it – www.leggermente.eu

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI – INIZIO ORE 18.00

lunedì 2 settembre

MARCO MARMEGGI

L’isola di Medusa, Giunti, 2024

martedì 3 settembre

DIEGO COLLAVERI

Livorno rosso sangue, Fratelli Frilli, 2024

mercoledì 4 settembre

ENRICO QUERCI

Colapesce, Pacini, 2024

giovedì 5 settembre

MICHELE GUERRA

Il mio nome è Rosa Parks, Mds, 2024

venerdì 6 settembre

VALENTINA SANTINI

Mosche, Voland, 2024