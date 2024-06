Home

25 Giugno 2024

Dal 28 al 30 giugno torna “Livorno al Centro”, festival di arte, cultura e spettacolo

Livorno, 25 giugno 2024 – Al via Livorno al Centro, oltre 20 eventi in 15 palcoscenici. Lenzi: un festival diffuso che abbraccia un po’ tutta la città

Sempre più ricco ed interessante il programma di “Livorno al Centro. Arte e Cultura Livornese al Centro dell’attenzione”, festival di arte, cultura e spettacolo che, come ogni anno, si svolgerà nella città labronica con attrazioni di vario genere durante il fine settimana, da venerdì 28 a domenica 30 giugno. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti.

L’idea del festival, giunto alla sua nona edizione, nasce dalla volontà di rilanciare il centro città e dalla voglia di valorizzare i talenti artistici e culturali livornesi.

Il festival, organizzato dall’associazione Culturale RIKI, è realizzato in compartecipazione con il Comune di Livorno e con la collaborazione della Fondazione Teatro Goldoni e di altre realtà quali associazioni culturali, artisti locali, attività commerciali, CCN, guide ed operatori turistici.

Questa edizione avrà 15 palcoscenici per valorizzare e rivitalizzare alcuni presidi culturali specifici sul territorio, con il coinvolgimento di 6 associazioni, creando una sinergia di interventi da parte di più soggetti culturali.

L’iniziativa è stata presentata, a Palazzo Comunale, dall’assessore alla Cultura Simone Lenzi, dall’organizzatore Riccardo Della Ragione e dal direttore della Fondazione Teatro Goldoni Mario Menicagli.

“Quando un evento arriva alla nona edizione – sottolinea l’assessore Lenzi – vuol dire che ormai è un appuntamento consolidato. Quello che ci è sempre piaciuto di questa manifestazione, intanto, è il fatto di essere un festival diffuso che in qualche modo abbraccia un po’ tutta la città, per di più nasce davvero dal basso, nel senso che coinvolge i

commercianti e i locali dei luoghi in cui si svolge. Inoltre, permette di accendere una luce su quelli che sono i talenti della città”.

“Promuovere questa condivisione tra commercianti, operatori del settore dello spettacolo e associazioni culturali, – spiega Riccardo Della Ragione direttore artistico del Festival – è la chiave per crescere come città sviluppando una più forte coscienza civica. Coltivare ed incoraggiare i nostri talenti con l’obiettivo comune del risveglio culturale e turistico della città. Ognuno mette a disposizione le proprie forze con la volontà di fare rete per mettere al Centro la città di Livorno con le sue peculiarità.”

Anche in questa edizione, l’evento inaugurale del festival sarà la premiazione dei talenti livornesi che si svolgerà venerdì 28 giugno alle ore 19 in piazza Attias. A ricevere la medaglia d’oro saranno la giovane scrittrice Sofia Debora Fusco e il Giudice di linea Giorgio Niccolai. I premi saranno consegnati dall’assessore Lenzi e dal direttore del Teatro Goldoni Mario Menicagli insieme al direttore artistico del Festival Riccardo Della Ragione.

Per la giornata conclusiva, domenica 30 giugno, davanti alla Darsena di Porta a Mare in programma il Concerto Lirico Teatrale con la partecipazione della soprano Valentina Boi e del baritono Pedro Carrillo Perera, accompagnati dall’Ensemble Corallo. Le arie scelte per l’occasione saranno intermezzate da un reading a cura di Luca Salemmi che ci riporterà ai tempi in cui nacque il cantiere navale.

Il concerto (così come la conferenza sulla pittura di sabato 29 a cura di Michele Pierleoni che ha come sotto titolo “Livorno e il Mare”) vuole sottolineare il profondo rapporto dei livornesi con il mare e la storia di quel luogo che una volta ospitava i vecchi Cantieri Orlando.

Inoltre, quest’anno il festival, nella location di Porta a mare, ospiterà domenica 30 giugno, alle ore 19, la premiazione del Palio Marinaro.

Gli spettacoli del festival che si alterneranno durante i tre giorni di programmazione, inizieranno fin dalla mattina alle ore 10 e si concluderanno entro la mezzanotte. Saranno oltre venti gli eventi in programma e gli artisti coinvolti saranno più di cento.

Queste le zone della città interessate:

Piazza Attias talk show Livorno al Centro premiazione talenti livornesi

Via Goldoni World Musica

Piazza Grande Musica Swing e Evento LGBTQIA+

Via Sardi Musica Rock & Contemporary Artists Exhibition

Parco di città Odeon Musica Classica

Piazza Matteotti Conferenza sull’Architettura e Docufilm su Michelucci

Mercato Centrale Cantautorato Femminile e Mostra temporanea BeCoot

Porta a Mare Conferenza d’Arte, Concerto Lirico-Teatrale e Premiazione Palio Marinaro

Piazza Mazzini Musica Blues

Piazza Cavallotti Cantautorato Italiano

Piazza della Colonnella Concerto di Rumba Flamenco

Piazza dell’Arsenale Concerto di Latin Jazz

Terrazza Mascagni Concerto Banda Cittadina

Villa Rodocanacchi e Villa Maurogordato Tour nel Parco

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

“LIVORNO AL CENTRO”

IX edizione – 28, 29, 30 giugno 2024

Venerdì 28 Giugno

1. PIAZZA ATTIAS – Premiazione Talenti Livornesi

(Bar Toffee e Coffee Aperitivi – Pizza – Wine bar)

ore 19,00 Varietà Talk show

“Livorno al Centro – arte e cultura livornese al centro dell’attenzione”

Premiazione dei talenti livornesi a cura dell’Assessore alla Cultura Simone Lenzi e del Direttore del Teatro Goldoni Mario Menicagli,

conduce il Varietà il Direttore Artistico del Festival Riccardo Della Ragione.

(premiati 2024 la giovane scrittrice Sofia Debora Fusco, il giudice di linea Giorgio Niccolai).

2. PIAZZA MATTEOTTI – Conferenza sull’Architettura e Docufilm sull’Architetto Michelucci

(L’Altra Terra Bio food – Aperitivi – Cena)

ore 19,30 Conferenza “Il Grattacielo e Giovanni Michelucci”

a cura di: Massimo Sanacore, Stefano Ceccarini, Marcello Paffetti

ore 21,00 Proiezione del Documentario “Giovanni Michelucci – Elementi di vita e di città”

3. MERCATO CENTRALE – Mostra temporanea

(Alle Vettovaglie – Cena – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,30 Mostra temporanea “BeCoot” esposizione delle opere di Alessandro di Costanzo

4. PIAZZA GRANDE – Swing e Evento LGBTQIA+

(Bar Sole Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 19,00 Concerto “Road Swing band” & “Social dance”

Elisa Ghilardi voce, Alessio Bianchi voce e tromba, Marco Galiero chitarra , Luca Franchini contrabbasso, Renato Ughi batteria

“Social dance” a cura di Jazz Road ASD scuola di ballo

5. VIA GOLDONI – World Music

(Nomadè Cena – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,00 Concerto Concerto “Two Monkyes” a cura di Mattia Donati e Joaquin Corneyo

6. PIAZZA COLONNELLA – Concerto di Rumba Flamenco

(Il Ritrovino Ristorante – Cena – Wine bar)

ore 20,00 Concerto “Rumba Flamenco”

a cura di “Viento del sur” con Pippo Ceccarini tromba, Martin Lemos chitarra e voce, Alessandro Conforti percussioni

7. VIA SARDI – Musica Rock

(London Pub Birreria – Wine bar)

ore 20,00 Concerto “Mool flanders” & Contemporary Artists Exhibition

8. PIAZZA MAZZINI – Musica Blues

(Jhonny Paranza Aperitivi – Cena)

ore 20,00 Concerto “Stefano Dentone & The Sundance Family Band”

Sabato 29 Giugno

9. VILLA MAUROGORDATO – Passeggiata nel Parco

ore 10,00 “La Seduzione del Parco” passeggiate nel Parco a cura di Reset e Osservatorio di Monterotondo

10. VILLA RODOCANACCHI – Passeggiata nel Parco

ore 10,00 “La Seduzione del Parco” passeggiate nel Parco a cura di Reset e Osservatorio di Monterotondo

11. PORTA A MARE – Conferenza d’Arte

(Ristoranti Cena – Wine bar)

ore 21,30 Conferenza sulla pittura dedicata a “Livorno e il Mare” a cura di Michele Pierleoni

12. PARCO DI CITTA’ ODEON – Musica Classica

(Parchino Bistrot Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 19,00 Concerto “Pithecanthropus Clarinet Ensemble” a cura della Classe di Clarinetto del Conservatorio “P. Mascagni”

di Livorno – Direttore Carlo Failli

13. VIA GOLDONI – World Music

(Nomadè Cena – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,00 Concerto “EtniMarz”

14. MERCATO CENTRALE – Cantautorato Femminile

(Alle Vettovaglie – Cena – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,30 Concerto “Cantautorato Femminile” a cura di Greta Merli chitarra e Ada Doria voce

15. PIAZZA CAVALLOTTI – Cantautorato Italiano

(Il Barroccino – Cena – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,30 Concerto “Disperati Erotico Trio” a cura di Marco Magagnini chitarra e voce, Andrea Marianelli basso,

Filippo Sgrani percussioni

16. VIA SARDI – Musica Rock

(London Pub Birreria – Wine bar)

ore 20,30 Concerto “Ultima mano” & Contemporary Artists Exhibition

17. PIAZZA GRANDE – Evento LGBTQIA+

(Bar Caffetteria Dollino Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 19,30 “EVENTO LGBTQIA+” Cena in spettacolo evento a favore della comunità LGBTQIA+

Domenica 30 Giugno

18. PIAZZA DELL’ARSENALE – Musica Latin Jazz

(Quo Vadis Paninoteca – Cena – Aperitivi – Wine bar)

ore 19,00 Concerto “Los Pestanas” con Francesco Saporito piano elettrico e flauto, Maurizio De Gennaro chitarra elettrica,

Fabio Angeli basso, Matteo Stefani percussioni

19. TERRAZZA MASCAGNI – Banda Cittadina

ore 21,00 Concerto “Banda Città di Livorno” evento dedicato al centenario della morte di Giacomo Puccini

20. PORTA A MARE – Concerto Lirico Teatrale e Premiazione Palio Marinaro

(Ristoranti Cena – Wine bar)

ore 19,00 Premiazione “Palio Marinaro 2024”

ore 21,30 Concerto “Livorno e il mare”

Musica e Reading dedicate alla storia dei Cantieri Orlando di Livorno

Luca Salemmi voce narrante

Orchestra Ensemble Corallo:

Valentina Boi soprano, Pedro Carrillo Perera baritono, Lucia Neri flauto, Enrico Giovannini violino, Marta Boschis violino, Alessandro

Arieti violino, Elena Currò viola, Matteo Tripodi viola, Leonardo Giovannini violoncello, Vittorio Cirasaro contrabbasso, Alessandra

Dezzi pianoforte, Riccardo Della Ragione direttore

Tutte le info su: www.livornoalcentro.it – www.goldoniteatro.it