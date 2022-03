Home

Cronaca

Aree pubbliche

Al via Livorno Officina delle Idee: un confronto aperto sul futuro della città

Aree pubbliche

28 Marzo 2022

Al via Livorno Officina delle Idee: un confronto aperto sul futuro della città

Livorno 28 marzo 2022

Con “Livorno Officina delle Idee” il PD Livorno vuole aprire un confronto con la città sul Piano Operativo Comunale, che sarà l’atto più importante sul piano politico e amministrativo dei prossimi mesi.

Un atto fortemente voluto dal Sindaco e dalla sua Giunta in cui saranno definite le strategie e le azioni per la Livorno del futuro, dove saranno pianificati gli interventi di trasformazione della città.

Abbiamo pensato e programmato un ciclo di sette incontri come sono le sette città nelle quali è stata idealmente suddivisa Livorno da Silvia Viviani, Assessora all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, nella relazione di avvio del Piano.



Parleremo di Livorno come città euromediterranea ed internazionale, ma anche come di una città verde, del benessere, dello sport e della cultura, una città in cui rafforzare i principi di inclusività e sostenibilità, una città in cui diventa indispensabile rafforzare la propria connotazione produttiva, in cui riscoprire e valorizzare i principi identitari dei quartieri e dei servizi di prossimità, una città che non può fare a meno del suo imprescindibile rapporto con l’acqua. Tutto questo è Livorno e tutto questo dovrà essere valorizzato nel nuovo Piano Operativo Comunale per dare un futuro alla nostra città.

Ogni incontro è pensato come un’officina in cui sono invitati a partecipare le Cittadine ed i Cittadini, i rappresentanti delle Istituzioni, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali, gli Ordini ed i Collegi professionali, le realtà del mondo del volontariato sociale, della cultura, dello sport e dell’ambiente. Ad ogni incontro parteciperanno gli Assessori Comunali e una larga rappresentanza della Giunta Regionale.

L’officina è l’immagine del luogo dove si costruisce, decostruisce, modificano, assemblano parti ed elementi; è evocativa del percorso che andremo a fare insieme per costruire, smontare e rimontare idee sul futuro che immaginiamo e che desideriamo per Livorno.

Saremo chiamati a proporre idee, soluzioni in grado di rispondere alla complessità della società in cui viviamo, portando innovazioni e idee nuove per migliorare la qualità della vita, l’identità dei luoghi, le opportunità nel nostro territorio prime tra tutte le capacità attrattiva di lavoro.

Il primo incontro si terrà il prossimo 31 marzo, alle ore 21.00 su piattaforma on line e con diretta Facebook sulla pagina del Partito Democratico, sui temi della mobilità e delle infrastrutture al quale parteciperanno Luciano Guerrieri (Presidente ADSP Mar Tirreno Settentrionale), Andrea Romano (Deputato PD) e Stefano Baccelli (Assessore Regionale alle Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio.

Un percorso che si concluderà nel mese di luglio con un ottavo incontro dove saranno rielaborate le idee emerse nei dibattiti e che consegneremo al Sindaco di Livorno e al gruppo consiliare.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin