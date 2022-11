Home

Cronaca

Al via l’Open Day dell’Istituto Comprensivo Mazzini destinato ai futuri alunni

Cronaca

17 Novembre 2022

Al via l’Open Day dell’Istituto Comprensivo Mazzini destinato ai futuri alunni

Livorno 18 novembre 2022

Al via le manifestazioni dell’Istituto Comprensivo Mazzini destinate ai futuri alunni di ogni ordine di scuola!

Le iniziative sono mirate a far conoscere alla cittadinanza l’offerta formativa dell’Istituto e i suoi diversi plessi, mostrando i mille colori che le nostre scuole sanno far scaturire da un’azione didattica che negli anni si è sempre distinta per qualità e originalità.

L’evento introduttivo si terrà giovedì 24 novembre presso la sede centrale di Via Tozzetti 5.

Il Dirigente Scolastico, dott. Rino Bucci, e le collaboratrici, prof.sse Alessandra Mancini e Alessandra Noviello, illustreranno alle famiglie la variegata offerta formativa del Comprensivo:

alle ore 16 la presentazione delle scuole dell’infanzia “Fratelli Cervi”, “Munari” e “Pestalozzi”;

ore 17 sarà il turno delle scuole primarie “Razzauti” e “Rodari”;

alle ore 18 la carrellata si concluderà con le scuole secondarie “Gamerra” e “Mazzini”.

Nell’occasione verranno comunicate le date dei prossimi Open Day, durante i quali le famiglie potranno visitare i plessi e conoscere il dettaglio delle attività svolte.



CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin