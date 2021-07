Al via Martingala, rassegna di cultura e spettacolo al Caprilli. Il calendario degli eventi

La manifestazione si svolgerà fino al 13 agosto nel suggestivo scenario dell’ippodromo Caprilli

Livorno, 6 luglio 2021

Voluta dal Comune di Livorno e organizzata dalla Fondazione Lem (Livorno Euro mediterranea), dal 10 luglio al 13 agosto, nello spazio ritrovato dell’ippodromo Caprilli, si svolgerà Martingala, rassegna culturale e di spettacolo la cui programmazione arricchisce l’estate livornese.

“Quello che ci ha portato alla riapertura dell’ippodromo Caprilli – ha spiegato il sindaco Luca Salvetti intervenendo alla presentazione del nuovo cartellone – è stato un percorso non facile. Sei anni fa sono bastati due secondi per chiuderlo mettendo una catena e un lucchetto, ben più complesso è stato il percorso per restituire alla città, non solo un luogo deputato alle corse dei cavalli, ma anche e soprattutto uno spazio tra i più cari ai livornesi, recuperandone la funzione socializzante. Per questo scenario suggestivo – ha aggiunto Salvetti – abbiamo immaginato, accanto al ritorno dei cavalli in pista, una serie di eventi di cultura e spettacolo e per il futuro magari delle fiere. La speranza è che la società che gestirà l’ippodromo riunisca in un’unica strada queste due strade, intanto per i prossimi due anni, ma stiamo lavorando ad un progetto più organico, che coinvolga l’intera città, affinché per i prossimi 30 anni non ci siano più lucchetti chiusi e abbandono totale”.

Martingala 2021 si presenta come un contenitore di cultura aperto quest’anno a due collaborazioni: quella con il Deep Festival e i suoi spettacoli e quella con Pensieri in corsa e i suoi incontri sulle origini del pensiero moderno. A completamento, anche la presentazione di libri su Caprilli, personaggi che hanno vissuto in vario modo l’ippodromo livornese e spettacoli sul “Cavaliere dei cavalieri”. Infine, anche del teatro “leggero” e vernacolare, per non trascurare una tradizione di spettacolo che fa parte dell’identità della città.

Insieme al sindaco Salvetti, a presentare la rassegna Martingala, che prende il nome dal finimento usato per controllare la posizione della testa del cavallo o delle redini nel salto, sono intervenuti Adriano Tremonti e e Gabriele Benucci rispettivamente vice presidente e responsabile della comunicazione esterna della fondazione Lem.

Di seguito il programma:

SABATO 10 LUGLIO

Ore 21,30

Freeman Produzioni

RIMANGA TRA NOI

Con Michele Crestacci, Paolo Migone, Leonardo Fiaschi

LUNEDI’ 12 LUGLIO

Ore 21,30

L’IPPODROMO NEL CUORE DI LIVORNO. IL FEDERICO CAPRILLI RACCONTATO IN 13 STORIE

di Enrico Querci (Pacini Editore)

Dialoga con l’autore il giornalista del Tirreno Gianni Tacchi

MERCOLEDI’ 14 LUGLIO

Ore 19,00

Presentazione del libro

Carlo Giubbilei “CAPRILLI. VITA E SCRITTI”

Edizione a cura di Daniele Tinti (Ed. Erasmo Livorno)

Dialogano con il curatore Gabriele Benucci, drammaturgo e scrittore

e Alessandro Guarducci, capocronista redazione Livorno del Tirreno

Ore 21,30

IL CAVALIERE VOLANTE

di Gabriele Benucci

con Fabrizio Brandi

Musiche dal Vivo: Dimitri Grechi Espinoza (sax)

GIOVEDI’ 15 LUGLIO

Ore 21,30

Alessio Nencioni e La Carovana

IR MARCHESE DER GRILLO

Con: Alessio Nencioni, Claudio Porri, Katia Collorà,

Angelo Menapace, Lorenzo Luparini, Francesco Sassara

Regia: Alessio Nencioni

LUNEDI’ 19 LUGLIO

Ore 21,30

Deep Festival

Luigi D’Elia e Francesco Niccolini | INTI

NON ABBIATE PAURA

Grand Hotel Albania

di Francesco Niccolini

con Luigi D’Elia

Una produzione INTI, la terra delle storie in viaggio

GIOVEDI’ 22 LUGLIO

Ore 21,30

Deep Festival

Aia Taumastica / Residenza Torre dell’Acquedotto

AL CIELO

due tiri, quattro storie, un anello e una palla

di e con Massimiliano Cividati

musiche dal vivo Andrea Zani

LUNEDI ‘ 26 LUGLIO

Ore 21,30

Deep Festival

PER TUTTA LA MIA VITA HO FATTO SOLO COSE CHE NON SAPEVO FARE

di Remi De Vos

traduzione Angelo Savelli

cura del movimento MK (Biagio Caravano)

regia e interpretazione Ciro Masella

MARTEDI’ 27 LUGLIO

Ore 21,30

Pensiero in corsa

ALESSANDRO VANOLI

Storico e scrittore

CARLO MAGNO. IL POTERE IN UNA CORONA

GIOVEDI’ 29 LUGLIO

Ore 21,30

Pensiero in corsa

MANOLO

Arrampicatore e alpinista.

ERAVAMO IMMORTALI. L’INVENZIONE DELL’ARRAMPICATA MODERNA

VENERDI’ 30 LUGLIO

Ore 21,30

Deep Festival

LE PAROLE IMBROGLIATE

di e con Massimiliano Civica

lezione-spettacolo su Eduardo De Filippo

LUNEDI‘ 2 AGOSTO

Ore 21,30

Pensiero in corsa

ANDREA SUGGI

Storico della filosofia del Rinascimento

SOTTO IL CIELO DELLA LUNA: FATO E FORTUNA IN POMPONAZZI E MACHIAVELLI

MARTEDI’ 3 AGOSTO

Ore 21,30

Pensiero in corsa

UMBERTO GALIMBERTI

Filosofo, accademico e psicanalista

LA SAPIENZA GRECA

LUNEDI’ 9 AGOSTO

Ore 21,30

Deep Festival

DI MALAVOGLIA

ispirato a I Malavoglia di Giovanni Verga

di e con Michele Santeramo

hangar produzioni – mowan teatro

MARTEDI’ 10 AGOSTO

Ore 21,30

Deep Festival

IL GIOCATORE

di Fedor Dostoevskij

lettura scenica a cura di Alice Bachi e Monica Santoro

MERCOLEDI’ 11 AGOSTO

Ore 21,30

Deep Festival

L’UNTORE

ispirato a Diceria dell’untore di Gesualdo Bufalino

di e con Alessandro Bru

in collaborazione con hangar produzioni

GIOVEDI’ 12 AGOSTO

Ore 21,30

Deep Festival

ITALIANI SI NASCE

di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci

con Michele Crestacci

regia Alessandro Brucioni

produzione mowan teatro

VENERDI’ 13 AGOSTO

Ore 21,30

Presentazione del libro

LE CORSE DEI CAVALLI A LIVORNO FRA IL 1739 E IL 1893

di Clara Errico e Michele Montanelli (Edizioni CTL – Centro Tipografico Livornese)

Costo biglietti spettacoli

10 luglio “Rimanga tra noi”: 10 euro

14 luglio “Il cavaliere volante”: 5 euro

15 luglio “Ir marchese der grillo”: 5 euro

Spettacoli Deep Festival: 10 euro

I biglietti saranno disponibili il giorno stesso degli eventi a partire dalle ore 21 ai botteghini dell’ippodromo Caprilli.