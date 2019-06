Home

Al via “Mattone del Cuore 2019”. Personaggi e tante iniziative per la solidarieta’

13 giugno 2019

Livorno – Mancano ormai poche ore al via della terza edizione del Progetto Mattone del Cuore 2019 Livorno, Montenero, Isola di Capraia.

Si stanno definendo gli ultimi dettagli organizzativi mentre i partecipanti stanno affluendo nell’Isola dell’Arcipelago Toscano dove da domani, giovedì 13 giugno, inizieranno gli appuntamenti con un trekking alla scoperta delle bellezze naturalistiche di un territorio incontaminato, un vero paradiso sopratutto nel periodo estivo. La novità di questa escursione è la posa di una Santa Croce in località Pozzalamone, proprio ai piedi di una delle vette più alte dell’Isola di Capraia. La Croce in legno di mogano è stata levigata e lavorata dagli artigiani dei celebri Cantieri dei Fratelli Del Carlo di Viareggio, i maestri d’ascia della grande tradizione viareggina. Gli appuntamenti sono organizzati dalla onlus Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio in collaborazione con gli enti istituzionali del territorio, la Diocesi di Livorno e il Centro Sportivo Italiano (CSI) che celebra, proprio in questa occasione, i suoi 75 anni di vita.

I PERSONAGGI DELLO SPORT, DELLO SPETTACOLO, DELL’ECONOMIA E DELLA POLITICA

Ecco i nomi dei personaggi, categoria per categoria, che sbarcheranno in Capraia per poi arrivare sabato e domenica 15 e 16 giugno a Livorno per lo spettacolo del Pala Modigliani e la Marcia della Pace dalla Madonna di Montenero alla Madonna del Porto.

Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Paolo Brosio

Paolo Conticini

Attore di cinema e di fiction di Rai Uno.

Ubaldo Pantani

Imitatore degli allenatori di Serie A di “Quelli che il calcio” di Rai Due, condotta da Luca e Paolo.

Donatella Bianchi

Conduttrice “Linea Blu” Rai Uno.

Demetra Hampton

Isola dei Famosi, attrice del famoso personaggio del film Valentina.

Sarah Altobello

Isola dei Famosi, show girl pugliese. Opinionista di reality a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Giorgia Venturini

Isola dei Famosi, conduttrice rubrica Radio Montecarlo.

Luca Vismara

Isola dei Famosi e Amici di Maria De Filippi.

Aaron Nielsen

Modello e finalista Isola dei Famosi 2019.

Jo Squillo

Conduttrice e inviata di Moda Internazionale.

Ambra Lombardo

Showgirl, terza classificata a Miss Italia 2004, laureata in Scienze dei Beni Culturali, specializzata in

archeologia, ha partecipato al reality Il Grande Fratello 2016.

Gianluca Rocchi

Arbitro internazionale di Calcio che ha diretto Campionati del Mondo e Campionati Europei.

Roberto Mussi

difensore, vice campione del mondo a Usa 94 con l’Italia e punto di forza del Milan di Sacchi e del Torino,

ex calciatore nazionale.

Chicco Evani

vice allenatore della Nazionale Azzurra, pluri campione italiano ed internazionale con il Milan degli invincibili e con la Nazionale Italiana di calcio che è arrivata seconda a Usa ’94.

Nicola Zanone

Ex calciatore di Serie A Udinese, Fiorentina, Sampdoria, Juventus e Vicenza.

Mara Santangelo

Prima italiana a vincere il Roland Garros di doppio femminile nel 2007 e vincitrice di due tornei del Circuito Apt, della Fed Cup 2006, finalista nel 2007 la Coppa Davis Femminile, oggi team manager della Fed Cup della squadra azzurra di tennis, consulente del presidente del Coni Malagò per il tennis femminile.

Maurizio Setti

Presidente dell’Hellas Verona neo promosso in Serie A, socio di maggioranza del Mantova Calcio e presidente del Gruppo internazionale di Moda femminile Manila Grace.

Stefano Filucchi

Vice Presidente Cagliari calcio, dirigente della Saras Petroli della famiglia Moratti e docente universitario di Diritto sportivo nelle Marche.

Giulia Quintavalle

Campionessa internazionale di Judo e vincitrice della Medaglia d’Oro a Pechino 2008 nella Categoria 57 Kg.

CHEF STELLATI

Due gli importanti appuntamenti enogastronomici previsti nel programma che vedranno il coordinamento di due chef stellati (Marco Stabile dell’Ora d’Aria di Firenze, Andrea e Daniele Zazzeri del ristorante La Pineta di Marina di Bibbona, degni eredi della tradizione instaurata dal papà Luciano Zazzeri, prematuramente scomparso. Saranno realizzati due eventi, il primo il Pranzo del Cuore all’Isola di Capraia sabato 15 giugno dalle ore 12.30 e il Galà del Cuore di sabato sera 15 giugno dopo lo show di Conti, Pieraccioni e Panariello al Pala Modigliani di Livorno.

Nel Pranzo del Cuore saranno coinvolti dieci ristoranti dell’Isola, con i loro chef, che prepareranno specialità con profumi e sapori della Capraia.

FINALITA’ DEL PROGETTO

Quest’anno la grande iniziativa benefica di solidarietà, sport e spettacolo sbarca nell’Isola di Capraia, e ha tra gli obiettivi di un’ulteriore valorizzazione di questo gioiello naturalistico. Aderiscono anche tre grandi personaggi dello spettacolo: Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. L’incasso del loro show della sera del 15 giugno al PalaModigliani verrà devoluto alle Olimpiadi del Cuore Onlus, fondata da Paolo Brosio, per le finalità indicate dalla Diocesi e dal Comune di Livorno e per la destinazione prioritaria fissata ormai da tre anni dalla Onlus: progetti di solidarietà finalizzati ad opere di intervento all’estero, in Bosnia Erzegovina e nei Paesi del Terzo Mondo: il primo Pronto Soccorso di Medjugorje, nel Comune di Citluk in Erzegovina per tutte le etnie e tutte le religioni, gli interventi a favore dei bambini leucemici della Onlus Cure2Children sostenuta da Leonardo Pieraccioni, la ristrutturazione della torre campanaria e del tetto del Santuario Maria Stella del Mare di Capraia, i progetti di carità della diocesi di Livorno (quest’anno tema principale la disabilità psicofisica e la sindrome di down), l’Associazione Onlus Cure Palliative presieduta da Francesca Luschi ed in collaborazione con il primario della divisione ospedaliera Cure Palliative dell’Ospedale di Livorno la dottoressa Costanza Galli, suora della Diocesi di Livorno, il potenziamento del pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Livorno diretto dal primario dottor Alessio Bertini e sostenuto dalla Associazione Onlus You4er presieduta da Alessandro Banchini, Claudio Paoli che con i loro numerosi iscritti sostengono come volontari le Olimpiadi del Cuore Onlus e la Nazionale Italiana Cantanti quando gioca nel territorio toscano e livornese).

Sono previsti anche due interventi di solidarietà a favore del “Fondo Up and down” di Paolo Ruffini che produce spettacoli in teatro coinvolgendo come attori persone affette da Sindrome Down.

TORNEO DEL CUORE DI CALCIO A 5

Ecco le Nazionali di Calcio che si affronteranno nel Torneo di Calcio a 5 della Capraia, venerdì 14 giugno dalle ore 10.00 fino a tarda sera. La presenza delle Nazionali di calcio parlamentari è strettamente legata alla vicenda del Decreto “Sblocca cantieri”. Se verrà posta la fiducia al decreto allora i parlamentari, uomini e donne, potranno essere presenti al Torneo del Cuore, altrimenti sarà sostituita la Nazionale Femminile Parlamentari di Calcio con una Rappresentativa della Capitale, di squadre di Serie A e di Serie B.

Venerdì 14 giugno dalle ore 10.30:

Sei le squadre partecipanti in campo maschile:

Selezione Olimpiadi del Cuore,

Nazionale Parlamentari di Calcio Maschile,

Nazionale Italiana di Calcio Cantanti,

Selezione Isola di Capraia,

Selezione Csi,

Capitaneria di Porto.

Due le squadre partecipanti al Torneo Femminile:

Nazionale Parlamentari di Calcio Femminile,

Rappresentativa Femminile Olimpiadi del Cuore.

1) NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO CANTANTI

Briga,

pseudonimo di Mattia Bellegrandi (Roma, del 1989), è un cantautore italiano. La sua notorietà è giunta nel 2015 in seguito alla sua partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Ha cantato a Sanremo 2019 in coppia con Patty Pravo.

Moreno Donadoni,

rapper salito alla ribalta televisiva con Amici di Maria De Filippi dove ha vinto nel 2013. Ha partecipato a tanti programmi televisivi e al Festival di Sanremo nel 2015 con la canzone “Oggi ti parlo così”. Ha partecipato all’Isola dei famosi edizione 2017.

Marco Masini,

è stato il vincitore del Festival di Sanremo nel 2004 con il brano L’uomo volante, mentre nel 1990 si aggiudicò la vittoria nella categoria giovani con Disperato. Ha venduto oltre sette milioni di copie in tutto il mondo.

Sandro Giacobbe,

cantautore italiano negli anni Settanta e Ottanta ha vinto dischi d’oro e di platino con “Signora mia” e “Sarà la nostalgia” partecipando a tre edizioni del Festival di Sanremo, al Festivalbar e alla Gondola d’oro. E’ stato tra i fondatori della Nazionale italiani cantanti di cui è dirigente accompagnatore.

Mirco Boni: uno dei dj più famosi e gettonati d’Italia. Dj ufficiale della nazionale italiana dj e support di maghi della consolle come Bob Sinclar e David Guetta.

Gino Latino,

Dj di valore internazionale, specializzato nella disco dance, ha accompagnato nel tour in tutta Europa Luca Carboni è speaker ufficiale della radio degli italiani nel Regno Unito. Ha creato le musiche per la preparazioni atletiche del Torino Calcio e della Juventus Fc.

Paolo Mengoli,

cantante che ha furoreggiato negli anni Settanta e Ottanta ha partecipato a rassegne seguitissime come il festival di Castrocaro, il Cantagiro, Un disco per l’estate, Saint Vincent. Ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo. Anche lui come Sandro Giacobbe è stato tra i fondatori della Nazionale Cantanti.

Marco dei “Controtempo”,

Fa parte di un gruppo di musica rock della provincia di Modena prodotto da Beppe Carletti dei Nomadi. Recentemente con la sua band, di cui è la voce, si è esibito a Sanremo Rock Rai.

Matteo Becucci,

livornese ha vinto la seconda edizione di X Factor nel 2009 e da quel momento si è dedicato al musical interpretando tra gli altri Jesus Christ Superstar. Ha partecipato nel 2014 al programma di Rai “Tale e quale show” vincendo tre puntate quando ha imitato Mick Hucknall, Ron e Bruno Lauzi.

Gianluca Pecchini,

direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti e da poco nominato dal consiglio di amministrazione del Mantova Calcio direttore generale e vice presidente della storica società calcistica lombarda.

2) SELEZIONE OLIMPIADI DEL CUORE MASCHILE

Luca Passerai (portiere già in serie D col Ponsacco),

Roberto Mussi (difensore, vice campione del mondo a Usa 94 con l’Italia e punto di forza del Milan di Sacchi e del Torino), Valerio Fommei (centrocampista di serie C con Viareggio, Grosseto e Castelnuovo Garfagnana),

Vitaliano Bonuccelli (attaccante, oltre trecento gol in Serie C e D),

Alessio Vanni (jolly, specialista del calcio a cinque con varie squadre livornesi),

Paolo Brosio,

Paolo Conticini,

Francesco Lorenzini, imprenditore,

Antonio Carito, imprenditore Concessionaria Auto Blubay Ford Pisa-Livorno ex calciatore di Serie B nel Palermo di Zeman, nel Trapani, Enna e Siracusa in Serie C.

3) NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI DI CALCIO MASCHILE

Simone Baldelli (Lazio, attaccante, Forza Italia),

Luca Lotti (Toscana, centrocampista, Pd),

Gabriele Toccafondi (Toscana, portiere, gruppo misto),

Giuseppe Brescia (Puglia, Cinque Stelle, attaccante), Francesco Boccia (Puglia, difensore, Pd),

Riccardo Olgiati (Lombardia, Cinque Stelle, difensore),

Roberto Rossini (Umbria, Cinque Stelle, difensore).

Sarà presente il presidente Gioacchino Alfano ex Sottosegretario alla difesa, presidente e team manager Remo De Bellis, dipendente Camera dei Deputati addetto alla Sicurezza.

4) NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI DI CALCIO FEMMINILE:

Veronica Giannone (Puglia, Cinque Stelle, centrocampista),

Maria Laura Paxia (Sicilia, Cinque Stelle, attaccante),

Anna Ascani (Umbria, difensore, Pd),

Chiara Gribaudo (Piemonte, difensore, Pd),

Lorenza Bonoccarsi (Lazio, assessore regionale al turismo, difensore),

Noemi Cortelli (capitano Roma calcio femminile serie B jolly difensivo),

Serena La Furfa (Roma calcio femminile serie B attaccante). Dirigente accompagnatore: Fabio Appetiti

5) RAPPRESENTATIVA DI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI DEL CUORE

Valentina Buttini, accompagnatrice e team coach, allenatore patentino Uefa B, ex giocatrice di Serie A per oltre 20 anni a Modena, Parma, Carrara, Spezia Sarzana e Lugano in Svizzera.

Matilda Puccitta, portiere originaria di Pietrasanta attualmente gioca nello Spezia calcio in Serie B.

Alessandra Giorgetti, lucchese di origine gioca nella Libertas di Lucca centrocampista in Serie Interregionale.

Elena Bimbi, lucchese, attaccante della Libertas di Lucca in Serie Interregionale.

Gloria Zambon, esterna della Primavera dello Spezia Calcio in Serie B.

Elisa Silvestri, ruolo jolly del Calcio a 5 Livorno.

6) SELEZIONE CLUB SPORTIVO ITALIANO (CSI)

Federico Santucci, 20 anni, attaccante, segretario Csi Livorno.

Gabriele Balleri, 19 anni, difensore, studente.

Leonardo Fonsi, 30 anni, difensore, studente.

Davide Sereni, 26 anni, attaccante, studente.

Emanuele Rossi, 19 anni, portare, studente.

Michele Barzagli, 60 anni, difensore, pensionato.

Gianni Zanazzi, 60 anni, centrocampista, presidente provinciale Csi.

Fabrizio Panchetti, 62 anni, difensore dirigente Csi.

7) SELEZIONE DI CALCIO ISOLA DI CAPRAIA:

Tiberio Guarente (centrocampista, ex serie A con Atalanta, Bologna e Empoli e nella Liga con il Siviglia),

Samuele Perciavalle, attaccante di molte società dilettantistiche toscane.

Gaetano Urso,

Giorgio Romano,

Alessio Feola,

Marco Tascini,

Antonio Biondi.

8) SELEZIONE CAPITANERIA DI PORTO

I nomi sono ancora da definire

Le gare saranno dirette dagli arbitri Csi:

Gabriele Baccetti,

Marco Batacchi,

Enrick Semini.

Le finali in programma nel pomeriggio di venerdì saranno dirette dall’arbitro internazionale Gianluca Rocchi, reduce dalla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal.

PESCA DEL CUORE

Venerdì 14 giugno

oltre al Torneo del Cuore di Calcio a 5, sia maschile che femminile, è in programma la Pesca del Cuore arrivata alla decima edizione, ideata e organizzata da Carlo Conti insieme a Gionata Paolicchi, regista, film maker, esperto internazionale di pesca e a tre campioni del Mondo di Pesca Saverio Rosa, Livorno, Marco Iseppi, Modena, Roberto Ripamonti, Roma, tutti testimonial delle canne da pesca Trabucco, famose in tutto il mondo. I tre campioni del mondo saranno i coach di sei personaggi dello sport, dello spettacolo e della tv che si imbarcheranno su tre motor yacht di sedici metri dei Cantieri nautici livornesi Nuova Tuccoli Barche. La prima coppia è formata da Paolo Brosio e Paolo Conticini, la seconda dall’attore comico e imitatore Ubaldo Pantani e dal cantante Marco Masini, la terza coppia da Carlo Conti e dalla conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi.

BRACCIATA DEL CUORE

Sabato mattina 15 giugno

Il fitto calendario di appuntamenti proseguirà con la Bracciata del Cuore, gara di nuoto su un triangolo di boe di 150 metri, prospiciente al Porto di capraia. Poco dopo mezzogiorno il Pranzo del Cuore alla Calata del Porto dell’isola, con un menù preparato da sette ristoratori della Capraia che valorizzerà i profumi ed i sapori di questa paradiso dell’Arcipelago toscano. L’intero gruppo delle Olimpiadi del Cuore salperà poco dopo le 15.00 alla volta di Livorno dove in serata, con inizio alle 21.30, al Pala Modigliani andrà in scena lo spettacolo del travolgente Trio composto da giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni che ha polverizzato ogni record nelle date sia toscane che nel resto dell’Italia.

Lo show sarà preceduto alle 19.45 dall’Aperitivo del Cuore e sarà seguito alle 23.30 dal Galà del Cuore con la Cena-Charity post show.

MARCIA DELLA PACE

Domenica 16 giugno

La grande conclusione dal sapore popolare, con la prima edizione della Marcia della Pace dalla Madonna del santuario di Montenero fino alla Madonna dei Popoli del Porto di Livorno. Oltre nove Km alla scoperta delle bellezze livornesi, sia in collina che sul mare, con i partecipanti che formeranno un suggestivo “serpentone” di colore amaranto.

Si potrà visitare anche il Faro medioevale del 1300 e si potrà ammirare la zona cantieristica dei Cantieri Benetti con gioielli nautici da oltre sessanta metri.

All’arrivo al cantiere Lusben Benetti sarà allestito un vero e proprio villaggio con musica a cura della nazionale cantanti e le specialità gastronomiche dello Street Food. Alle 16.30 il Santo Rosario e la santa Messa al santuario della Madonna di Montenero.

TREKKING DEL CUORE

Giovedì 13 giugno dalle ore 9.45

Il percorso toccherà alcuni dei più suggestivi scorci dell’isola dell’Arcipelago e in località Monte Pozzalamone sarà posata una Santa Croce.

SHOW DI PANARIELLO, CONTI, PIERACCIONI AL PALA MODIGLIANI

Sabato 15 giugno ore 21.30

I tre moschettieri dello spettacolo italiano proporranno il loro gettonatissimo show che ha fatto registrare il record degli incassi negli ultimi due anni.

Comicità, simpatia e bravura scenica saranno alla base di uno spettacolo che mette in risalto la bravura di un gruppo di amici che sono anche grandi professionisti.

MENU’ CAPRAIA E MENU PALA MODIGLIANI

CON ABBINAMENTO VINI

Menù Capraia per 200 persone

La supervisione e la firma del menù sono dello chef Marco Stabile, cuoco stellato del ristorante fiorentino

“Ora d’aria” (chef Marco Stabile – L’Ora d’Aria)

Vino spumante Extra-Dry etichetta 1882, Tenute Piccini:

servito insieme all’antipasto.

Tenuta Moraia, Vermentino bianco Maremma Toscana, Doc 2018: (antipasti /secondo)

Vino Etna Rosso Cauru, Doc 2016, Fattoria Torre Mora, Castiglione di Sicilia (provincia di Catania): (secondo)

Vinsanto del Chianti, Doc 2011, della Cantina Geografico Comune Gaiole in Chianti (provincia di Siena): dessert.

ANTIPASTO PRIMO PIATTO:

“Benvenuti sull’Isola di Capraia” – servito in unico piatto

Chips di cipolla, crema al finocchietto e petali di palamita

affumicata (chef Giada Romano – Ristorante Cherie )

Insalata di calamari con arancia e finocchio (chef Antonio Consiglio

– Ristorante Vecchio Scorfano)

Baccalà sotto pesto con hummus di ceci (chef Constantina Pavel

– Risorante Bar Centrale)

Involtino di iceberg con polpo, moscardino e gamberi allo zenzero

(chef Spizzone Caterina – Ristorante Da Beppone)

Cozze ripiene alla carbonara (chef Stefano Bellani –

Ristorante La Garitta)

SECONDO PIATTO:

“La spigola all’isolana Capraia docet”

CONTORNO: Purè di patate al finocchietto (chef Giada Romano –

– Ristorante Cherie);

Fagioli del purgatorio all’elicriso (chef Antonio Consiglio –

– Ristorante Vecchio Scorfano)

DESSERT: Semifreddo al mirto di Capraia e pinoli (chef Angela

Andreini e Stefano Bellani – Ristorante La Garitta)

Menù Pala Modigliani Livorno per 200 persone

La supervisione e la firma del menù sono dello chef Marco Stabile, cuoco stellato del ristorante

fiorentino “Ora d’aria” (Marco Stabile)

Venetian Dress, Prosecco DOC Extra Dry, Tenute Piccini: aperitivo.

Collezione Oro, Orvieto Classico DOC 2018, Tenute Piccini: antipasto.

Vermentino, Maremma Toscana DOC 2018, Tenuta Moraia: primo.

Donna di Valiano, Chardonnay 2018, Fattoria Valiano: secondo.

Cauru, Etna Rosso DOC 2016, Torre Mora: secondo / antipasto.

Vinsanto del Chianti DOC 2011, Geografico: dessert.

PIATTO D’INGRESSO: Pappa al pomodoro con cozze e bottarga

(chef Marco Mantovani – Ristorante Oscar)

PRIMO PIATTO: Risotto alle cicale di mare con caviale di

pomodoro e limone (chef Marco Stabile –

Ristorante L’Ora d’Aria)

SECONDO PIATTO: Pesce al vapore con maionese, bottarga di

Orbetello e verdure (chef Daniele e Andrea Zazzeri – Ristorante La

Pineta)

DESSERT: Charlotte zabaione chantilly con mandorle pralinate

pezzi cioccolato (Pasticceria Cristiani).