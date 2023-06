Home

7 Giugno 2023

Livorno 7 giugno 2023 – Al via Montmarte-Garibaldi: 7 giorni di eventi, l’arte come forma di contrasto al degrado cittadino. Il programma

Il Comitato Pontino San Marco ETS, l’Associazione Culturale Extra Factory e l’Associazione “La

12esima sedia”, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, hanno il piacere di presentare, con la

compartecipazione del Comune di Livorno, la seconda edizione di «Montmartre-Garibaldi

solo andata».

La manifestazione per artiste/i che si svolgerà da domenica 11 a domenica 18

giugno 2023 in piazza Garibaldi a Livorno.

E’ un’edizione estesa ad una settimana (estemporanea, mercato del riuso e maratona

fotografica domenica 11 giugno, esposizione degli artisti, intrattenimento e spettacoli anche per i

più piccoli da domenica 11 a domenica 18 giugno 2023) nella piazza più pittoresca e multietnica

della città con lo scopo di invitare i cittadini e gli artisti a riappropriarsi di una parte storica della

città attraverso la capacità di socializzazione dell’Arte e della Cultura.

LA MANIFESTAZIONE

«Montmartre-Garibaldi solo andata.» è una manifestazione nata nel 2022 dalla stretta

collaborazione del Comitato Pontino San Marco ed Extra Factory con il patrocinio del Comune di

Livorno nell’ambito della loro attività di riqualificazione del quartiere Garibaldi di Livorno e della

loro attività di promozione sociale e culturale, al fine di sostenere l’Arte come forma di contrasto al

degrado cittadino.

Una manifestazione artistica nella piazza più pittoresca e multietnica della città che prevede estemporanea con premi, esposizione e manifestazioni culturali collaterali, con lo scopo di raggiungere più obiettivi:

invitare i cittadini e gli artisti a riappropriarsi di una parte storica della città attraverso la

capacità di socializzazione dell’arte e della cultura;

coinvolgere artisti e associazioni artistiche e culturali a livello locale, regionale, nazionale e

internazionale per far capire oltre confine quante emozioni estetiche e visive evochino i

quartieri storici della città di Livorno;

dare spazio ai giovani e ai giovanissimi alimentando il fermento artistico e geniale che da

sempre contraddistingue il DNA della città di Livorno. Un patrimonio unico da accrescere

coinvolgendo le altre culture presenti nel quartiere e seguendo le tradizioni storiche di

Livorno per il suo posto nel futuro e nel mondo;

scovare nuovi talenti che per diversi motivi non avrebbero visibilità nel cristallizzato

mondo dell’Arte.

E’ un auspicio romantico il comune denominatore di questi obiettivi che la mano geniale di

Tommaso Eppesteingher, lo scorso anno, ha tradotto in una locandina di una sintesi straordinaria:

vedere artisti e non, passare da qui per una settimana e poi fermarsi definitivamente (o quasi) per

dar vita ad un’osmosi culturale di rinnovamento e di attrattività del quartiere. Sogniamo

«Montmartre-Garibaldi solo andata» come una manifestazione generatrice di un luogo

permanentemente vivo, senza delinquenza e punto di riferimento tra gli altri, del turismo in città

per la sua varietà e per la sua vocazione artistica come avviene per El Rastro a Madrid, Kreuzberg

a Berlino e appunto Montmartre a Parigi.

Il tema 2023: «Eroi di più mondi»

La piazza si apre verso il mare e accoglie, abbraccia, invita tutti gli eroi dei nostri giorni: gli esuli, i

bistrattati, i poveri e i volenterosi di ogni provenienza e di tutte le convinzioni politiche e religiose,

che scelsero o furono costretti a prendere il mare, l’aria, la terra del deserto per un viaggio senza

ritorno, come la vita stessa e il passare del tempo.

Montmartre (Parigi) e Piazza Garibaldi (a Livorno): luoghi di arrivo e di lavoro per artisti, scrittori, intellettuali. Un trait d’union ideale più che geografico, ma anche il vettore dell’avventura esistenziale di Modigliani – un riferimento livornese, umano, artistico, ebraico, cosmopolita – concetti che fanno parte del tessuto stesso della nostra città, porto di partenze e arrivi, di guerre e rivolte, di polvere e sassi, di pesce e di sale, di vento e di voci, di libertà di essere e di pensare, e di creare anche fuori dagli schemi, di vivere con gli altri.

Per questo vi si propone di condividere qualche giorno insieme, in questa cornice popolare e familiare, variegata «a mettere giù qualcosa nel modo che più vi garba, come viene viene». Si nomina qualcuno ma si vince tutti, basta esserci per capirlo.

IL PROGRAMMA

Il primo giorno della manifestazione, domenica 11 giugno, sarà interamente dedicato

all’Estemporanea dal mattino alle 8.30 al tramonto: gli artisti realizzeranno le opere che saranno

in concorso per aggiudicarsi il «Premio Garibaldi» e gli altri premi speciali.

Da domenica 11 giugno a domenica 18 giugno la piazza Garibaldi si trasformerà in Montmartre; i

partecipanti all’estemporanea e tutti coloro che vorranno partecipare alla sola manifestazione

espositiva (fuori concorso) potranno proporre le loro opere più rappresentative in piazza ogni

sera dalle 17. 30 alle 23.30 (concorreranno all’aggiudicazione dei vari premi solo i partecipanti

dell’estemporanea); uno spazio della piazza sarà poi dedicato esclusivamente al lavoro realizzato

dai più piccoli. Come avvenuto lo scorso anno il pubblico potrà votare l’opera preferita tra quelle

in concorso da domenica 11 fino a sabato 17 giugno attraverso gli appositi coupon e deciderà

così l’assegnazione del Premio Giuria Popolare.

Domenica 11 giugno in abbinamento alla giornata di estemporanea di artiste e artisti, fotografi e

appassionati di fotografia potranno sfidarsi in piazza a colpi di click nella Maratona Fotografica

partecipando alla seconda edizione del Garibaldi Photo Contest, che documenterà l’intera

giornata e permetterà ai partecipanti di essere selezionati per la Mostra Fotografica che

inaugurerà sabato 17 giugno nello spazio espositivo di Extra Factory accompagnando così gli

ultimi giorni di manifestazione, tra cui sabato, serata della tradizionale gara remiera livornese: la

Coppa Barontini .

Domenica 11 giugno ci sarà la possibilità di visitare anche il Mercato Popolare del Riuso e trovare

articoli vintage (manifestazione finale del progetto “La RiusoMobile Solidale” a cura di Mezclar

22) – La Città Sostenibile.

Sarà inoltre possibile avere una fotografia vintage realizzata dal fotografo «minutero» Nicola Mauro Salza in modo istantaneo e alla vecchia maniera.

Lunedì 12 giugno il pomeriggio a partire dalle ore 17, sarà dedicato interamente alle bambine e ai

bambini delle elementari con l’estemporanea collettiva «La Festa dei Colori» alla terza edizione.

Alle ore 21.30 in vista della Coppa Barontini di sabato 17 sarà presentato al quartiere

l’equipaggio della sezione nautica Pontino San Marco.

Martedì 13 giugno alle ore 18 la presentazione del libro «Parigi 1911, il furto della gioconda e

dintorni» di Franco Poggianti introdotto da Enrico Mannari con la partecipazione di Simonetta

Del Cittadino presso il piccolo auditorium di Extra Factory e la collaborazione della Libreria

Daniela Carboncini.

Mercoledì 14 giugno alle ore 18 un nuovo laboratorio artistico per i più piccoli a cura di Daniela

Farano per la creazione di un mandala collettivo.

Giovedì 15 giugno alle ore 17 presso l’Istituto Pietro Mascagni sarà inaugurata l’installazione

«Prua Salvifica» del Maestro Antonio Vinciguerra in collaborazione con Emergency nel piazzale

dell’Istituto e a seguire il concerto degli allievi del maestro Maurizio Baglini nell’auditorium del

Conservatorio.

In questa edizione di “Montmartre-Garibaldi solo andata.” l’Organizzazione ha deciso di

ricordare Bruno Sullo, artista, critico e curatore scomparso nel 2020.

Un mago nel realizzare performance che insieme ad altri artisti ha costruito anni di storia artistica di Livorno.

Con le sue “finestre”, Bruno ha parlato alla città, alle realtà territoriali vicine e, grazie al suo linguaggio

universale, al mondo intero. Per questo motivo venerdì 16 giugno a partire dalle ore 18 si

cercherà di parlare delle finestre del mondo, della finestra del cuore e della finestra della mente.

La finestra è un’apertura, un paradigma verso altre dimensioni. I testi ricavati dagli scritti di Bruno

e dai suoi spettacoli e mostre sono stati assemblati dall’Associazione Teatrale “La 12esima sedia”.

A seguire un dibattito condotto da Ilario Luperini e gli artisti del collettivo di Bruno Sullo.

Concluderà la serata la performance dei Santini Del Prete.

Sabato 17 giugno alle ore 18 come anticipato sarà inaugurata la Mostra fotografica del

Garibaldi Photocontest presso Extra Factory.

Domenica 18 giugno alle ore 21.30 la chiusura della manifestazione con l’assegnazione dei

premi agli Artisti.

Un’edizione dunque estesa ad una settimana nella piazza più pittoresca e multietnica della città

con lo scopo di invitare i cittadini e gli artisti a riappropriarsi di una parte storica di Livorno

attraverso la capacità di socializzazione dell’arte e della cultura, coinvolgere artisti e associazioni

artistiche e culturali.

