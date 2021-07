Home

Eventi

Al via Musicamar, 4 giorni con gruppi musicali emergenti e street food a Rosignano Solvay

Eventi

5 Luglio 2021

Al via Musicamar, 4 giorni con gruppi musicali emergenti e street food a Rosignano Solvay

Livorno 5 luglio 2021

Il nuovo staff APS pro loco Io amo Rosignano Solvay organizza con il supporto dell’associazione Openmountain organizza la sesta edizione di Musicamar

Musicamar che è un evento dove si esibiscono gruppi musicali emergenti di zona, di ogni tipo di musica, rock, rep, trap, metal.

Alessandra Quilici della pro loco Io amo Rosignano Solvay dichiara: ” Si riparte, con tutte le precauzioni e cautele, ma si riparte.

Ne avevamo bisogno tutti, sembra di ritornare alla normalità, anche se sarà una normalità diversa” e continua

“Purtroppo da norme covid la musica live la si potrà ascoltare soltanto seduti.

Faremo street food con hamburger, hot dog, fish and cips, pasta fredda e riso freddo.

Tengo a precisare che facciamo da mangiare per recuperare le enormi spese che abbiamo per fare gli eventi, e per evitare di far pagare un biglietto di ingresso.

Vi aspettiamo quindi numerosi alle esibizioni musicali ma anche a al nostro street food”

L’iniziativa Musicamar si svolgerà sul lungomare Monte alla Rena a Rosignano Solvay alle ore 19.30 nei giorni del 6-7-8-9 luglio

Si inizia domani 6 luglio con “l’ora di ricreazione”

Questi saranno i gruppi del 7, 8 e 9 luglio :

Michele Immorali

Massimo Baldan

The Chews

Drunk Octopus

Death Cell

il Pasto Nudo

Kylian Righi

Cotard Syndrome

Sweet escape

Not Found

Leave Behind

Skurbo

Devil Jozef

Bennino

Barre a 360

Julia Dee Band

The chews

The bauh

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin