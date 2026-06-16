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Al via “Nati per leggere”, il 19 giugno il primo appuntamento

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16 Giugno 2026

Al via “Nati per leggere”, il 19 giugno il primo appuntamento

Livorno, 16 giugno 2026 Al via “Nati per leggere”, il 19 giugno il primo appuntamento

Anche per l’estate 2026 la Biblioteca al Mare ospita gli appuntamenti di Nati per Leggere, il programma nazionale che promuove la lettura in famiglia fin dai primi anni di vita. Gli incontri si svolgeranno presso il presidio bibliotecario allestito davanti allo stabilimento balneare Onde del Tirreno e saranno dedicati ai bambini dai 3 agli 8 anni.

Nati per Leggere è il progetto che da anni promuove il piacere della lettura fin dai primi mesi di vita, grazie alla collaborazione tra bibliotecari, pediatri e professionisti dell’infanzia. L’obiettivo è semplice ma prezioso: avvicinare bambine e bambini ai libri attraverso la lettura ad alta voce, trasformandola in un’esperienza di crescita e condivisione.

Attraverso racconti, albi illustrati e storie selezionate per le diverse fasce d’età, gli incontri di Nati per Leggere offrono ai più piccoli un’occasione speciale per avvicinarsi al mondo dei libri in modo coinvolgente e divertente. Le letture ad alta voce diventano momenti di scoperta, partecipazione e condivisione, capaci di trasformare il libro in un’esperienza piacevole da vivere insieme.

La cornice della Biblioteca al Mare rende l’iniziativa ancora più coinvolgente: uno spazio aperto e accogliente dove cultura, tempo libero e socialità si incontrano, portando i libri fuori dalle sedi tradizionali e avvicinandoli alla vita quotidiana delle famiglie.

L’iniziativa si inserisce nel programma della Biblioteca al Mare, il servizio estivo promosso dalla Biblioteca Labronica del Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera, che durante tutta l’estate offre libri in prestito, informazioni sui servizi bibliotecari e occasioni di incontro dedicate alla promozione della lettura.

La partecipazione agli incontri è gratuita e accessibile a tutti e tutte.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Gli incontri avranno inizio alle ore 11.30

Giugno

• venerdì 19

• martedì 30

Luglio

• martedì 7

• venerdì 17

Agosto

• martedì 4

• martedì 25

Settembre

• martedì 8