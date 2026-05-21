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Al via, nel parco di Villa Maria, la settima edizione di “Immersi nel Verde: pratiche olistiche e ascolto del corpo”

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21 Maggio 2026

Al via, nel parco di Villa Maria, la settima edizione di “Immersi nel Verde: pratiche olistiche e ascolto del corpo”

Livorno 21 maggio 2026 Al via, nel parco di Villa Maria, la settima edizione di “Immersi nel Verde: pratiche olistiche e ascolto del corpo”

Da sabato 23 maggio, nella suggestiva cornice del parco di Villa Maria, torna “Immersi nel Verde: pratiche olistiche e ascolto del corpo”, la rassegna di incontri gratuiti, giunta alla sua settima edizione.

Promossa dal Comune di Livorno e dalla Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi”, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, l’iniziativa invita la cittadinanza a prendersi cura di sé attraverso un percorso che unisce il benessere fisico alla scoperta del patrimonio culturale. Al termine di ogni sessione, i partecipanti avranno infatti l’occasione di visitare la biblioteca, specializzata in arti dello spettacolo, e usufruire dei servizi di prestito.

Gli incontri si terranno il sabato mattina (salvo diverse indicazioni in calendario) con inizio alle ore 9. Il ciclo inaugurerà il 23 maggio con la meditazione vipassana, per concludersi il 12 settembre.

Di seguito il calendario dettagliato degli appuntamenti:

· 23 maggio: Meditazione vipassana con Domenico Martina (La Porta d’Oro).

· 30 maggio: Wing Tsun con Fabio Langella (La Porta d’Oro).

· 6 giugno: “Radici. La presenza in movimento” con Federica Armillotta.

· 13 giugno: Yoga con Roberta Rossi (La Porta d’Oro).

· 20 giugno: Qi Gong con Daniela Pinna (La Porta d’Oro).

· 4 luglio: Pilates con Valeria Pagni e Hatha Yoga con Stefano Fenzi (Fitness Club).

· 11 luglio: Pilates con Francesca Bernini (Arkè Danza – ACM).

· 18 luglio: “Tocco. Il corpo in relazione” con Federica Armillotta.

· 1 agosto: “Sguardo. Guardarsi dentro guardare fuori” con Federica Armillotta.

· 5 settembre: Body Percussion con Francesco Boni (ACM).

· 12 settembre: Giocoleria ed equilibrismo con Francesco Boni (ACM).

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Per una migliore esperienza, si raccomanda di indossare un abbigliamento sportivo e di portare con sé un tappetino da ginnastica. L’appuntamento è presso l’ingresso della biblioteca di Villa Maria.

L’iniziativa è realizzata da Cooperativa Itinera grazie alla partecipazione di: La Porta d’Oro, Fitness Club, Federica Armillotta, ACM e Arkè Danza.

Per informazioni: Biblioteca Labronica di Villa Maria – Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, via F. Redi 22, Livorno, tel: 0586 219265; email: bibspettacolovillamaria@ comune.livorno.it.