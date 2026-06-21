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Al via “Piazza al centro: lo spettacolo abita la città”. Il programma degli eventi

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21 Giugno 2026

Al via “Piazza al centro: lo spettacolo abita la città”. Il programma degli eventi

Livorno 21 giugno 2026 Al via “Piazza al centro: lo spettacolo abita la città”. Il programma degli eventi

Prende il via lunedì 22 giugno la prima settimana di “Piazze al centro: lo spettacolo abita la città”, il progetto coordinato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea che per cinque settimane animerà l’estate cittadina con un ricco programma di eventi gratuiti diffusi nelle piazze del centro città.

Entra nel vivo l’estate livornese con la prima settimana di “Piazze al centro: lo spettacolo abita la città”, la manifestazione coordinata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea che, fino alla fine di luglio, porterà spettacoli, cultura e intrattenimento nelle principali piazze cittadine.

Quattro spazi urbani, quattro identità differenti e un unico grande progetto culturale: Piazza Garibaldi, Piazza Grande, Piazza San Marco e Piazza XX Settembre saranno protagoniste di un programma pensato per valorizzare i quartieri e favorire occasioni di incontro, socialità e partecipazione. Teatro, musica, cabaret, cinema, spettacoli per famiglie e arti di strada comporranno un calendario ricco e trasversale, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Più che una semplice rassegna estiva, “Piazze al centro” rappresenta un intervento di rigenerazione urbana e sociale che riporta gli spazi pubblici al centro della vita cittadina attraverso la cultura. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

Lunedì 22 giugno

San Marco in scena – Piazza San Marco, ore 19.00

“Blu, il colore della felicità”

Ad aprire la rassegna sarà “Blu, il colore della felicità”, spettacolo della compagnia Pilar Ternera inserito nel cartellone di San Marco in scena. Lo spettacolo propone un viaggio poetico e immaginifico alla scoperta della felicità, intesa non come una meta lontana e irraggiungibile ma come una possibilità sempre presente, a portata di tutti. Attraverso un linguaggio teatrale fatto di piccole magie svelate in scena, immagini evocative, salti, bisbigli e suggestioni visive, gli attori accompagnano il pubblico dentro un universo sospeso tra sogno e realtà.

Il racconto segue il percorso di un protagonista – Felice, Alberto o Alberta – alla ricerca di un segreto che sembra nascondersi nel vento, nella neve o nelle profondità del blu. Una ricerca che lo porterà a comprendere come affrontare la vita e come rivendicare il diritto alla felicità nonostante le difficoltà e gli ostacoli che ciascuno incontra lungo il proprio cammino.

Pensato in particolare per i più giovani, lo spettacolo invita a riflettere sul fatto che la felicità non sia una formula già scritta ma un percorso personale fatto di scelte, sensibilità e libertà. Un invito a coltivarla con autenticità e immaginazione, riscoprendo il valore di essere sé stessi.

Martedì 23 giugno

Garibaldissima – Piazza Garibaldi, ore 21.30

“Paolo Migone Live”

La prima serata della rassegna Garibaldissima vedrà protagonista Paolo Migone, uno dei nomi più conosciuti della comicità italiana.

Nato a San Paolo del Brasile e cresciuto a Livorno, Migone ha costruito una lunga carriera che lo ha portato a diventare uno dei volti più riconoscibili del cabaret nazionale. È probabilmente il comico che ha partecipato a più edizioni di Zelig, presenza costante nel programma dal 2000 al 2014 e poi nuovamente nelle edizioni del 2016, 2021 e 2026.

Autore di due libri, interprete in cinque film e protagonista di migliaia di serate teatrali fin dalla metà degli anni Ottanta, Migone porterà sul palco di Piazza Garibaldi il suo stile inconfondibile e la sua esperienza maturata in decenni di attività tra teatro e televisione. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Mercoledì 24 giugno

Garibaldissima – Piazza Garibaldi, ore 21.30

“Coinquilini di Gabina”

Prosegue la programmazione di Garibaldissima con “Coinquilini di Gabina”, spettacolo comico-musicale interpretato da Emiliano Geppetti, Carlo Bosco e Claudio Marmugi.

Il titolo nasce da un’esperienza realmente vissuta dai tre artisti che, nell’estate del 2022, si sono ritrovati a condividere una “gabina” a Tirrenia. Da quell’insolita convivenza è nato uno spettacolo che mescola canzoni, monologhi, dialoghi, satira, attualità e improvvisazione.

Sul palco si alternano brani originali e canzoni reinterpretate in chiave ironica, sketch, racconti e momenti di interazione che rendono ogni replica diversa dalla precedente. Proprio questa capacità di trasformarsi continuamente e di adattarsi al contesto e al pubblico ha permesso allo spettacolo di rimanere in tournée per quattro anni, mantenendo intatta la propria freschezza.

Uno spettacolo che fa della leggerezza e della spontaneità il proprio punto di forza, costruito attorno all’intesa artistica dei tre protagonisti.

Giovedì 25 giugno

Garibaldissima – Piazza Garibaldi, ore 21.30

Marco Conte Show

La terza serata di Garibaldissima sarà affidata a Marco Conte, attore teatrale, regista e docente, protagonista di uno spettacolo dedicato alla comicità e alla satira di costume.

Il Marco Conte Show proporrà una selezione dei grandi classici del repertorio dell’artista insieme a nuovi monologhi, in una serata che si muoverà tra osservazione della realtà quotidiana, ironia e ricordi.

Negli ultimi anni Marco Conte ha preso parte anche a importanti produzioni internazionali, tra cui il film Jay Kelly con George Clooney e Adam Sandler e la serie Iris Affair con Tom Hollander. Sul palco di Piazza Garibaldi porterà il proprio stile e la propria esperienza in una serata all’insegna del divertimento e della tradizione comica labronica.

Venerdì 26 giugno

Grande spettacolo di strada – Piazza Grande, ore 21.30

“Zitto Zitto” di Claudio Cremonesi

La prima settimana della manifestazione farà tappa in Piazza Grande con “Zitto Zitto”, storico spettacolo di strada di Claudio Cremonesi. In pista da oltre venticinque anni, lo spettacolo raccoglie esperienze e suggestioni maturate nel corso di una lunga carriera artistica e continua a rinnovarsi replica dopo replica grazie all’improvvisazione e al rapporto diretto con il pubblico.

Che si esibisca in strada o in teatro, Cremonesi costruisce fin dai primi minuti una relazione immediata con gli spettatori, coinvolgendo adulti e bambini in una successione di numeri comici, giocolerie ed equilibrismi. Oggetti di uso quotidiano vengono trasformati e reinventati: una valigia può diventare qualcosa da pedalare, le scope possono danzare e i copertoni prendere il volo.

Nel dialogo continuo che si crea con il pubblico trovano spazio riflessioni, battute improvvisate, citazioni poetiche e gag, dando vita a uno spettacolo che, nonostante il titolo, “parla” a tutti e utilizza il linguaggio universale del gioco e della partecipazione.

Domenica 28 giugno

Il cinema viene in… piazza – Piazza XX Settembre, ore 21.00

“US Palmese” dei Manetti Bros.

A chiudere la prima settimana sarà il primo appuntamento della rassegna “Il cinema viene in… piazza”, ospitata in Piazza XX Settembre. In programma la proiezione di “US Palmese” dei Manetti Bros. (Italia, 2024), che sarà introdotta da un collegamento video con gli stessi registi.

La commedia racconta le vicende della squadra di calcio di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, che tenta il rilancio attraverso un’operazione di mercato tanto sorprendente quanto ambiziosa: l’ingaggio della stella del calcio Morville. Il campione, abituato alla dimensione glamour di Milano, si troverà a confrontarsi con la realtà di un piccolo centro del Sud Italia e con le aspettative di una comunità che vede nel calcio una grande occasione di riscatto.

Un film pensato per un pubblico ampio e trasversale, interpretato da Rocco Papaleo, Claudia Gerini e dall’attore livornese Guglielmo Favilla, scelto per inaugurare la rassegna cinematografica nell’estate dei Mondiali 2026.