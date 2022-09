Home

Al via Strabilianti l’evento di sport paralimpico che si terrà a Livorno dal 15 al 17 settembre

14 Settembre 2022

Livorno 14 settembre 2022 – Al via Strabilianti l’evento di sport paralimpico che si terrà a Livorno dal 15 al 17 settembre

Iniziato il conto alla rovescia di “Strabilianti” l’evento di sport paralimpico che si terrà a Livorno dal 15 al 17 settembre.

Una tre giorni dedicata allo sport paralimpico, agli atleti, alla tecnologia, alle soluzioni ed attrattività, con il patrocinio del Comune di Livorno, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, della Questura di Livorno e con la collaborazione della Fondazione Caponi.

Gli hangar creativi (ex deposito Atl) ospiteranno tutti gli eventi: le presentazioni, i racconti, la mostra fotografica e anche i momenti musicali a cura della Banda Città di Livorno. Allo stadio Magnozzi alle Sorgenti invece si terrà il torneo di calcio Strabilianti a 7, con la collaborazione di ProLivorno Sorgenti.

STRABILIANTI

Sport Paralimpico: atleti, tecnologia, soluzioni e attrattività .

Programma 15, 16, 17 Settembre 2022

Hangar Creativi Via Carlo Meyer, Livorno

Conduce: Anna Romano

Servizio di Interpretariato di Lingua Italiana dei Segni: Associazione Comunico Toscana

Giovedi 15 settembre 2022

HANGAR CREATIVI

Ore 15:00-19:00

presentazione progetto e saluti istituzionali da Comune di Livorno, Questura di Livorno, USP, Comitato

Inaugurazione Mostra di Fotografia “Sportivi Strabilianti” di Augusto Bizzi patrocinata da Rotary Club

Mascagni Livorno

Presentazione del 1° Torneo di Calcio Strabilianti riservato a squadre con ragazzi portatori di

disabilità organizzato presso il Campo Magnozzi con la collaborazione di PLS Sorgenti, Ford BluBay

e Pizzino al Galoppo – sorteggio gironi alla presenza di Carina Vitulano – patrocinato da FIGC, FIGC

DPCS, CIP, CONI, FISPES, FISDIR, arbitrato da AIA

Il Sitting Volley in Italia Viaggio verso i Mondiali 2022 in programma a Sarajevo (Bosnia) con la

partecipazione di Guido Pasciari (Referente Settore nazionale), Ribeiro Amauri (CT Nazionale

Femminile), Giulia Aringhieri, Eva Ceccatelli e Elisa Spediacci (Atlete Nazionale Femminile), Glauco

Rocchi (preparatore atletico)

Premiazione a cura di ANSMES con Primo Premio ANSMeS Toscana 2022 “ Enzo Zabberoni”

conferito al tecnico paralimpico dell’anno Iacopo Boscarini, allenatore di Ambra Sabatini vincitrice

Oro Paralimpiadi Tokyo 2022

Conferenza Stampa Ufficiale della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali di

presentazione della Nazionale Italiana di Calcio amputati che parteciperà ai prossimi Campionati del

Mondo 2022 in programma a Istanbul (Turchia) con Sandrino Porru (Presidente FISPES), Renzo

Vergnani (CT Nazionale Amputati), Francesco Messori (capitano),Daniel Priami e David Bonaventuri

(atleti Nazionale Amputati)

Ore 19:00 Inno d’Italia suonato dalla Banda Città di Livorno

Ore 21:00-23:00

Presentazione del libro Fispes “L’insuperabile è imperfetto” a cura dell’autore Franco Esposito con la

presenza degli atleti Leonardo Nacci, Gianluca Li Vecchi e Alessandro Igor Gualtieri della Fispes, alla

presenza del Presidente Fispes Sandrino Porru

A seguire: Presentazione Progetto “Scuola di Orientamento allo Sport Paralimpico” a cura della Fondazione

Maurizio Caponi e Fispes

Venerdi 16 settembre 2022

CAMPO MAGNOZZI presso PLS SORGENTI

ore 9.00 avvio Torneo di Calcio Strabilianti a 7

8 Squadre si sfideranno nelle mattina e nel pomeriggio in due Gironi (CIAMPI e MODIGLIANI)

HANGAR CREATIVI

Ore 9.00-13.00 MOBIL-MENTE E CORPO provare a risolvere la mobilità

Ospiti: studenti delle Scuole della Provincia di Livorno e cittadinanza, società sportive, associazioni

Relatori e Ospiti:

-Fabrizio Torsi (In Associazione APS) muoversi per vivere

-Orion Promobility – la tecnologia per la mobilità automotive a supporto delle persone con disabilità

-Martino Seravalli (Scherma paralimpica)

-Mauro Gioli (Maestro Istruttore Fun Tennis ASD Figline Valdarno)

-Valerio Vergili (Psicologo dello Sport e Garante per la disabilità del Comune)

-Claudio Rigolo (Sport Insieme Livorno)

-Emanuele Lambertini (Scherma paralimpica)

-Edoardo Giordan (Scherma paralimpica)

-Elisa Di Francisca (Scherma olimpica)

ORE 15.00-19.00 MOBIL-MENTE E CORPO frontiera della tecnologia e sport

Ospiti: insegnanti Scuole della Provincia di Livorno e cittadinanza, società sportive e associazioni

Relatori e Ospiti:

-Alessandro Filippeschi (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)

-Junio Cristiano Caselli (con la figlia Margherita Caselli disabile che è salita sulla Torre di Pisa)

-Alessandro Di Ciolo (Università di Pisa Scienze Motorie)

-Marco Ciari (CT Sciabola Paralimpica)

-Irene Vecchi (Scherma Olimpica)

ORE 19-21 APERITIVO PRESSO AZIMUT BENETTI A INVITO

ORE 21.00 “RACCONTI STRABILIANTI: lo sport che può” presenta Daniela Morozzi e Marco Mazzocchi

con Associazione Comunico Toscana Servizio di Interpretariato Lingua Italiana dei Segni

Storie di sport e riconoscimenti a persone e gruppi di persone che si sono distinti per gesti

particolarmente significativi legati allo sport paralimpico e non.

Presentazione Premio “A Mente Aperta” in memoria di Carlo Azeglio Ciampi da parte della Famiglia Ciampi

Premio ad Aldo Montano (Scherma Olimpica)

Ospiti: Giulia Ghiretti (nuoto), Matteo Panariello (tiro con l’arco), Simone Ciulli (nuoto),

Emanuele Lambertini (scherma), Giulia Quintavalle (judo), Roberto Cammarelle (pugilato),

Gabriele Detti (nuoto )

Sabato 17 Settembre 2022

CAMPO MAGNOZZI presso PLS SORGENTI

Semifinali e Finali Torneo Strabilianti:

Ore 12: Rappresentativa dei calciatori delle 8 squadre partecipanti vs Rappresentativa di amici e ospiti

Premiazioni Torneo di Calcio Strabilianti

HANGAR CREATIVI

ORE 9.00 – 13.00 SHARING TO FEED – la condivisione e l’integrazione per imparare

Ospiti: studenti Scuole della Provincia di Livorno e cittadinanza, società sportive e associazioni

Relatori e Ospiti:

-Sara Guarducci (Università di Firenze Scienze Motorie): “Lesione midollare e attività fisica

adattata. Ricerca scientifica e prospettive future”

-Rossana Pasquini (Scherma paralimpica)

-Augusto Bizzi (Fotografo CIP e Nazionale Scherma)

-Decathlon

-Marco Fichera (Scherma Olimpica)

-Daniele Cassioli (contributo video)

-Matteo Panariello (para archery)

ORE 15:00 – 19:00 LA PERSONA OLTRE L’ATLETA: vivere, allenare, motivare e crescere nel movimento sportivo come individui

Racconto del Torneo di Calcio Strabilianti – interviste e video

ORE 16:45 Andrea Raspanti e Valerio Vergili

Associazioni “In Cammino con Noi”: Volare Senz’Ali Livorno, Autismo Livorno, Associazione Persone Down Sezione di Livorno e Famiglie di Livorno: testimonianze inclusive; come lo sport aiuta a far crescere e affrontare le difficoltà del quotidiano .

