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Al via Straborgo 2026: si inaugura domani, venerdì 29 maggio, la sesta edizione

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28 Maggio 2026

Al via Straborgo 2026: si inaugura domani, venerdì 29 maggio, la sesta edizione

Livorno 28 maggio 2026 Al via Straborgo 2026: si inaugura domani, venerdì 29 maggio, la sesta edizione

Sul palco di Piazza Mazzini l’energia dei The Zen Circus apre la manifestazione tra arte, mercati e cinema diffuso. In apertura del concerto della band pisana anche il giovane cantautore Ferrara.

Si alza ufficialmente domani, venerdì 29 maggio, il sipario su Straborgo 2026, la grande manifestazione realizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea in stretta collaborazione con Xlr Produzioni Srl. Nato nel 2021 con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare l’identità profonda dello storico rione di Borgo Cappuccini, il festival si è rapidamente affermato come una realtà di rilievo nazionale, capace di coniugare le radici della tradizione labronica con una proposta artistica e culturale contemporanea di altissimo livello, completamente gratuita e accessibile a tutti.

Per quattro giorni consecutivi, fino a lunedì 1° giugno, il quartiere diventerà il centro dell’estate cittadina. Il cuore della proposta spettacolare sarà la monumentale Piazza Mazzini, il grande quadrilatero fiancheggiato da platani secolari che stasera, dalle ore 21.30, ospiterà il primo dei grandi concerti in cartellone, trasformandosi nell’arena deputata della musica più attuale e di grande impatto.

I The Zen Circus

Ad accendere i riflettori sulla prima notte di Straborgo sarà la dirompente carica rock dei The Zen Circus. La band di Pisa, autentico punto di riferimento della scena indipendente italiana con oltre venticinque anni di percorso continuativo e tredici album alle spalle, farà tappa a Livorno nell’ambito del suo attesissimo “Il Male Summer Tour 2026”. Il gruppo, che vanta tra i suoi straordinari traguardi la partecipazione tra i Big al Festival di Sanremo nel 2019 e la pubblicazione di un fortunato romanzo “anti-biografico” edito da Mondadori, arriva a questo appuntamento estivo dopo aver registrato il tutto esaurito nella prima parte invernale della tournée e aver completato, nel corso del mese di aprile, un importante tour europeo che ha toccato club di città come Monaco, Berlino, Parigi, Bruxelles, Londra e Barcellona per celebrare il decennale del celebre disco “La Terza Guerra Mondiale”.

Sul palco di Piazza Mazzini, il “Circo Zen” porterà dal vivo i brani del nuovo album di inediti intitolato “IL MALE“, pubblicato da Carosello Records il 26 settembre 2025. L’opera si è imposta fin da subito nelle classifiche nazionali, debuttando nella settimana di uscita al secondo posto della classifica FIMI/GfK degli album fisici più venduti in Italia e al quarto posto della graduatoria generale. Attraverso le undici tracce del disco, caratterizzate da un suono eterogeneo e travolgente, la band affronta in modo crudo e diretto il tema del dolore nelle sue molteplici forme, interrogandolo e combattendolo, e difende l’imperfezione, l’incoerenza e la fallibilità come tratti comuni e fondamentali dell’essere umano.

Il cantautore livornese FERRARA

Ad aprire la serata sarà il giovane e promettente cantautore livornese Tommaso Ferrara, in arte FERRARA. Conosciuto per una scrittura essenziale, viscerale e autentica, l’artista costruisce la propria identità musicale intrecciando influenze alternative rock a un immaginario profondamente personale. FERRARA presenterà per la prima volta dal vivo i brani tratti dal suo album d’esordio, intitolato “I Buddisti lo chiamano Nirvana“, registrato e co-prodotto insieme ad Andrea Pachetti, già stimato collaboratore di Emma Nolde e degli stessi Zen Circus.

Il lavoro discografico, nato da un’urgente necessità espressiva, propone un viaggio sonoro attraverso i temi della perdita, del dolore, della resistenza e dell’accettazione, traducendo il concetto di Nirvana in una profonda riflessione sulla liberazione e sulla morte come esperienza universale. Il progetto vanta inoltre una prestigiosa collaborazione in studio con Andrea Appino, frontman dei The Zen Circus, che ha registrato con lui un brano inedito. Per questa speciale e attesa vetrina casalinga, il cantautore labronico salirà sul palco accompagnato da una formazione completa composta da voce, chitarra acustica, chitarra elettrica, basso e percussioni.

STRABORDO: studi aperti e video mapping nel distretto delle arti visive

In parallelo alla proposta musicale, venerdì 29 maggio segna il debutto ufficiale di STRABORDO, un progetto coordinato di arti visive che animerà il rione per tutta la durata della manifestazione. Incentrata sul concetto di “soglia” intesa come linea di contatto e cambiamento tra il quartiere e il mare, l’iniziativa trasforma le strade di Borgo Cappuccini in un laboratorio creativo e in un distretto espositivo diffuso.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e alla mappatura di ArtiStudios, consultabile sulla piattaforma artistudios.org, cittadini e visitatori potranno accedere liberamente a numerosi studi e laboratori artistici del quartiere che apriranno le proprie porte al pubblico. Il percorso espositivo include la mostra collettiva “Strabordo – Artisti di Borgo” allestita presso la Cooperativa Brikke Brakke, lo spazio “Art Pesce Fresco” di Stefano Pilato, il “Punk Rock Shop” di Michael Rotondi — che ospita la collettiva “Starman” curata dagli studenti del Liceo Cecioni —, il Lab 72, lo Studio d’Arte Pamela Marinelli, la sede dell‘Associazione Modellisti Navali, lo spazio espositivo di Antonio Morozzi e lo studio di Chiara Boredon. Al calare del buio, l’architettura storica del quartiere sarà ulteriormente valorizzata da proiezioni di video mapping realizzate appositamente dai videoartisti del territorio sulle facciate degli edifici.

La “mostra stradale” in Borgo Cappuccini

Il profondo legame con l’identità rionale sarà celebrato anche attraverso la sesta edizione di “Bar Orione, Borgo Cappuccini. La gente di un rione”, il progetto fotografico stradale curato dall’artista Stefano Pilato. Circa 300 immagini, distribuite in 33 postazioni lungo le pareti del quartiere, offriranno ai visitatori un suggestivo racconto per immagini dei volti e delle storie che hanno caratterizzato il Borgo dal secolo scorso fino ai giorni nostri. Le fotografie scelte ritraggono persone e personaggi conosciuti nel quartiere in diversi periodi, soprattutto del secolo scorso. Alcuni ritratti risalgono ai primi del ‘900. Foto di comitive di amici, artigiani, bottegai, foto di matrimoni, di vogatori, di bambini e anziani che hanno popolato un quartiere che, pur cambiando rispetto al passato, continua a vivere attraverso nuovi abitanti e nuove attività. La mostra è stata concepita per rimanere allestita in modo permanente e per essere ampliata nel tempo.

Shopping d’epoca e intrattenimento: le iniziative a Porta a Mare e Scali Novi Lena

L’animazione e l’intrattenimento di questa prima giornata toccheranno altre aree strategiche e commerciali limitrofe a Borgo dei Cappuccini. Dalle ore 17.00 alle 24.00, la vicina area di Porta a Mare ospiterà gli storici mercati di settore “Strabrocantage” e “Stravintage“, dedicati rispettivamente all’antiquariato e all’abbigliamento d’epoca, offrendo un’esperienza imperdibile per gli appassionati. Parallelamente, le Officine storiche accoglieranno la mostra di pittura “Generare” dell’artista Tiziano Illiano, che sarà affiancata da laboratori creativi gratuiti per bambini attivi nel pomeriggio e in serata, dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Presso la zona degli Scali Novi Lena, dalle 21.00 alle 23.00, la Compagnia Santimbalco curerà lo spazio dedicato alle famiglie con attività di scuola di circo all’aperto e suggestivi e colorati spettacoli di bolle di sapone.

Cinema sotto le stelle per famiglie al Parco F.lli Gragnani

Contemporaneamente, alle ore 21.00, si accenderà lo schermo del cinema all’aperto allestito sul prato del Parco F.lli Gragnani (Centro Città), un’iniziativa realizzata in collaborazione con il gestore del chiosco Federico Quercioli. La proiezione della prima serata sarà il celebre film d’animazione “Baby Boss 2“. In linea con la filosofia informale e comunitaria della rassegna cinematografica, l’area non prevede sedute fisse: l’ingresso è gratuito e gli spettatori sono invitati ad accomodarsi liberamente sul prato o a portare le proprie sedie direttamente da casa per godersi la serata in famiglia.

Luminare d’autore

A fare da straordinaria cornice visiva e poetica a questa sesta edizione di Straborgo sarà la suggestiva luminara stradale installata nell’ultimo tratto di Borgo dei Cappuccini, i cui elementi luminosi riproducono i testi della celebre canzone “Madame Sitrì” del cantautore livornese Bobo Rondelli. L’immagine ufficiale della manifestazione è stata invece firmata dall’illustratrice Valentina Savi.

Partnership

Il 2026 segna per Straborgo l’avvio di una collaborazione significativa: Iren luce gas e servizi sarà infatti il nuovo main partner della manifestazione. L’azienda, società del Gruppo Iren che fornisce energia elettrica, gas naturale, prodotti e servizi a privati, aziende ed enti pubblici, ha recentemente rafforzato la propria presenza in Toscana e anche a Livorno, e ha scelto, tra le altre, la manifestazione labronica come palcoscenico per promuovere la propria immagine e i propri servizi. Il supporto di Iren luce gas e servizi a Straborgo traduce l’impegno dell’azienda a fianco del territorio e del mondo culturale, con un focus particolare sulle realtà capaci di rappresentare valori-chiave come partecipazione e sviluppo sostenibile.