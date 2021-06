Home

Al via Straborgo, gli eventi e le modifiche al traffico

28 Giugno 2021

Al via Straborgo, gli eventi e le modifiche al traffico

Una mostra di gigantografie fa rivivere gli abitanti del quartiere primo novcento

Straborgo: dal 1° al 4 luglio l’evento dell’estate in Borgo Cappuccini

Gli eventi e le modifiche al traffico

Livorno, 28 giugno 2021

È iniziato il conto alla rovescia per l’inizio di Straborgo, il nuovo evento voluto dall’Amministrazione Comunale con il Lem per accendere i riflettori sull’identità di uno dei quartieri che meglio rappresenta lo spirito della città: Borgo dei Cappuccini.

Quattro giorni di spettacoli e iniziative, dal 1° al 4 luglio, a cavallo tra tradizione e innovazione e dislocate su tutto il quartiere.

Un quartiere che si potrà tornare a vivere a pieno grazie alla chiusura al traffico di Scali Novi Lena e Via Gaetano D’Alesio nel tratto tra la rotatoria di Piazza Giovine Italia e quella di Corso Mazzini.

Una parte di Borgo Cappuccini normalmente impraticabile ai pedoni potrà così essere percorsa a piedi, con il ricostituirsi del naturale collegamento tra la Porta a Mare e la Piazza Mazzini.

Ma non solo:

anche Via Cavalletti, il primo tratto di Borgo Cappuccini (fino all’intersezione con via san Carlo) e via delle Navi (dalle 21.00) resteranno chiusi alle vetture.

Al cuore dell’evento c’è Piazza Mazzini che ospiterà i concerti di Ariete (1° luglio), Frah Quintale (2 luglio) e Zen Circus (3 luglio), tutti già sold out.

Il 4 luglio Straborgo guarda invece alla tradizione della Coppa Risi’atori con una diretta tv rimandata su maxischermo della gara dei Gozzi a 10 remi e una cena di festeggiamento con tutti i circoli nautici.

In Borgo dei Cappuccini troverà collocazione la mostra fotografica di Stefano Pilato Bar Orione Borgo dei Cappuccini, la Gente di un Rione .

“Si tratta di un progetto nato qualche anno” racconta Stefano Pilato.

“L’obiettivo era quello di far conoscere e valorizzare, attraverso una mostra fotografica stradale, la gente e i personaggi vissuti nel rione storico di Borgo dei Cappuccini.

La raccolta di numerose immagini, durata diversi anni, mi ha portato a concepire un allestimento direttamente sulle pareti dei palazzi in corrispondenza approssimativa degli scatti fotografici originari, lungo un tratto di Borgo dei Cappuccini e di vie limitrofe”.

Complessivamente saranno in mostra 120 fotografie su 15 postazioni circa, corredate da didascalie in italiano e in inglese.

L’evento inaugurale della mostra vedrà la proiezione di immagini selezionate sulla facciata di uno dei palazzi.

Le fotografie scelte ritraggono persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso.

Sono presenti ritratti degli anni Venti e Trenta, foto di comitive di amici degli anni Cinquanta, artigiani e bottegai che hanno popolato un quartiere che, anche se non come nel Novecento, continua a vivere attraverso i suoi nuovi abitanti e le sue nuove attività.

All’interno del Parco Centro Città:

dal 1° al 3 luglio, le proiezioni di lungometraggi dell’associazione Le salon du Cinéma e il 4 luglio lo spettacolo di narrazione Blocco tre di e con Fabrizio Brandi.

Ci sarà spazio anche per la street art dell’associazione MuraLi che il 3 luglio, all’altezza di Via San Carlo 167, inaugurerà un nuovo murale realizzato dall’artista Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo.

Per tutti e quattro i giorni della manifestazione, nell’area commerciale di Porta a mare, le proposte di spettacolo per famiglie del Consorzio Porta a Mare e la mostra fotografica Un lampo nella notte.

Storie di mare e di uomini di Bianca Maria Monticelli.

Infine, in via Malenchini 35, un’altra mostra fotografica:

“ Volti, attimi e emozioni di Livorno attraverso gli occhi di Paolo Ciriello”.

Tutte le info dettagliate su : http://www.straborgo.it/

Le modifica al traffico e alla sosta

Per consentire lo svolgimento degli eventi il traffico e la sosta subiranno modifiche disciplinate da un’ordinanza che prevede:

Con efficacia dalle ore 18.00 del 1/7 fino alle ore 2.00 del 2/7/2021, dalle ore 18 del 2/7 alle ore 2.00 del 3/7/2021, dalle ore 18 del 3/7 alle ore 2.00 del 4/7/2021, dalle ore 18 del 4/7 alle ore 2.00 del 5/7/2021:

1 – l’istituzione del divieto di transito in scali Novi Lena;

2 – l’istituzione del divieto di transito in via G. D’Alesio (tratto compreso tra scali Novi Lena e la rotatoria antistante piazza Orlando);

3 – l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via dei Cavalletti;

4 – l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzininel tratto compreso tra via delle Navi e via dei Cavalletti;

5 – l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di borgo dei Cappuccini nel tratto compreso tra via dei Cavalletti e piazza Giovine Italia, con abrogazione degli spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili ivi presenti;

6 – l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Giovine Italia al fine di collocare gli spazi suddetti;Con efficacia nei giorni 1, 2, 3 e 4/7/2021 dalle ore 18 alle ore 20:

7 – l’abrogazione delle Zone a Traffico Limitato “K barrata” e “M barrata”, con relativo adeguamento dei sistemi elettronici di controllo;

8 – l’abrogazione del divieto di transito in piazza Grande nel tratto compreso tra viaGrande e largo Duomo, largo Duomo, via Cairoli, piazza Cavour, via Rossi nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Magenta, via Magenta nel tratto compreso tra via Rossi e corso Amedeo, corso Amedeo.Con efficacia dalle ore 18 alle ore 21 dei giorni 1, 2, 3 e 4/7/2021:

9 – l’istituzione del senso unico di marcia in via delle Navi nel tratto compreso tra viaBini e piazza Mazzini, direzione via Bini – piazza Mazzini

10 – l’istituzione del senso unico di marcia in piazza Mazzini nel tratto compreso tra via della Navi e la corsia antistante il civico 39, direzione via delle Navi – civico 39;

11 – l’istituzione delFermarsi e Dare precedenza in piazza Mazzini all’altezza della corsia antistante il civico 39;

12 – l’istituzione dellaDirezione obbligatoria a sinistrain via della Navi all’altezza dell’intersezione con piazza Mazzini;

13 – l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via delle Navi nel tratto compreso tra i civici 1 – 3.Con efficacia dalle ore 8.00 del 29/6/2021 alle ore 18 del 5/7/2021

14 – l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini nell’intera area di parcheggio centrale compresa tra la corsia antistante il civico 39 e via dei Cavalletti, con abrogazione degli spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili;

15 – l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (negli spazi di sosta con tipologia a spina compresi tra i civici 41 – 45) al fine di collocare i suddetti spazi di sostaI divieti sopraindicati comporteranno l’abrogazione degli spazi di sosta ivi presenti gestiti da Tirrenica Mobilità – Società Cooperativa Tirrenica Mobilità

I bus per arrivare a Straborgo

STRABORGO, lascia l’auto e raggiungi l’area con le linee Urbane

LamBlu

r

n

e dopo le 21.00

Linee notturne

A

B

ti porteranno alla Festa e ti riporteranno a casa.

