Home

Eventi

Al via Vada Photo Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti della fotografia

Eventi

16 Agosto 2025

Al via Vada Photo Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti della fotografia

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 16 agosto 2025 Al via Vada Photo Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti della fotografia

Talk, workshop, scatti d’autore, photowalk, presentazione di libri, letture portfolio e mostre fotografiche

E’ la quinta edizione della rassegna che dal 21 al 24 agosto a Vada rende l’arte fotografica fruibile a tutti

Torna anche quest’estate il Vada Photo Festival alla sua quinta edizione intitolata “Espressioni Visive”. Dal 21 al 24 agosto scatti, mostre fotografiche diffuse, talk, workshop, presentazione di libri e photowalk, una rassegna che parla ad appassionati, professionisti e curiosi.

“Il Vada Photo Festival si conferma come uno dei migliori appuntamenti annuali per gli appassionati di fotografia in Toscana. Anche quest’anno ospiti prestigiosi: Massimo Vitali, Simone Tramonte e Stephanie Gengotti, giusto per dire alcuni nomi delle personalità della fotografia che avremo l’onore di ospitare nel nostro territorio. La formula vincente di questo Festival – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Rosignano Giulio Rotelli – è più che mai la trasversalità degli eventi proposti: mostre, workshop, letture dei portfolio, presentazioni di libri e l’apprezzatissimo photowalk. Mi sento di dare un risalto particolare alla mostra “Fear of Beauty” realizzata in collaborazione con il collettivo Donne Fotografe ed Emergency. Ampia stima e complimenti a chi da anni ha reso possibile il radicamento sul territorio di un evento così importante dedicato alla fotografia”.

“Abbiamo fatto proprio la scorsa mattina un giro a Vada per vedere i luoghi dove saranno allestite le mostre. Si tratta di una bella iniziativa – spiega anche l’assessora al Turismo Giulia Quintavalle -, una iniziativa di grande qualità dove sono da sempre presenti personaggi importanti del mondo della fotografia. Come assessore al turismo, e quindi parte dell’attuale giunta, posso dire che siamo contenti di condividere questo evento a cui partecipa anche il Comune. Quest’anno mi è piaciuta molto l’idea delle trasferte nelle frazioni del nostro territorio, in mezzo alle cittadine e ai cittadini, per realizzare immagini che saranno esposte durante i giorni del festival”.

“Ogni anno il Vada Photo Festival cresce, e questa quinta edizione è la dimostrazione di quanto la nostra comunità creda nella forza della fotografia e della cultura condivisa – dichiara Marco Lelli, presidente della Pro Loco di Vada –. Vedere le vie del paese riempirsi di immagini, di curiosità e di emozioni è una soddisfazione immensa. Dietro ogni scatto esposto c’è il lavoro di tanti appassionati e volontari, e sapere che Vada diventa per qualche giorno un punto di riferimento per fotografi e visitatori è il riconoscimento più bello. Siamo felici e orgogliosi di aver dato vita a un’edizione che unisce qualità artistica e partecipazione del pubblico: il Vada Photo Festival è davvero il frutto dell’entusiasmo di tutta la nostra comunità”.

IL PROGRAMMA

Si parte giovedì 21 agosto con il workshop di scrittura creativa (dalle 10 alle 18) a cura della scuola Carver in collaborazione con il fotografo veneziano Alessandro Tegon. Venerdì 22 doppio appuntamento: alle 17.30 alle spiagge bianche, località Pennello, con gli scatti di Massimo Vitali mentre il fotografo ritrattista Michael Bertolasi seguirà la performance degli artisti del collettivo “Lavorare Camminare”; alle 21.15 al Teatro Ordigno verrà invece presentato il Premio Umane Tracce a cura della fotografa reportagista Antonella Monzoni, della co-fondatrice del Premio Paola Riccardi e del vincitore del Premio Simone Tramonte, fotografo internazionale vincitore anche del premio Word Press Photo.

Quattro gli appuntamenti in programma sabato 23 agosto:

dalle 10 alle 18 workshop “Fotografare sconosciuti” all’Ordigno con Michael Bertolasi; dalle 10 alle 17 workshop “Letture portfolio in team” alle Creste con Alessia Locatelli; alle 18.30 alla casetta dei pescatori a Vada presentazione del libro “di Miele e di Fiele” di Iara di Stefano; alle 21.15 presentazione del libro “Viaggio in Italia” a cura di Matteo Balduzzi, direttore del Museo Mufoco, fondatore di CAREOF, organizzatore no-profit per l’arte contemporanea a Milano e Alessia Locatelli, critica fotografica.

Ultima giornata, domenica 24 agosto: dalle 10 alle 18 workshop fotografico all’Ordigno con Michael Bertolasi, alle 18 alle spiagge bianche photowalk con Arez, street photographer e organizzatore del festival PSPI di Pisa; alle 21.15 all’Ordigno “Comunità”, residenza d’artista che si è svolta da aprile a luglio presentata dalla fotografa italo francese Stephanie Gengotti. Un progetto che ha prodotto circa 40 scatti tra le famiglie e i cittadini che vivono in tutte le varie frazioni del territorio con l’obiettivo di tracciare un filo diretto tra il passato, il presente e il futuro.

Capitolo a parte per le mostre fotografiche che resteranno allestite per un intero mese, fino al 21 settembre, lungo le vie e nelle piazze del territorio rendendo l’arte visibile e fruibile da tutti: “Dove sussurra il vento” di Stephanie Gengotti, “Lavorare Camminare” degli artisti del collettivo e “Fear of beauty” (in collaborazione con il collettivo Donne fotografiche ed Emergency) in piazza Garibaldi, “Ritratti di scena” a cura di Graziano Panfili e degli studenti del workshop all’Ordigno, “di Miele e di Fiele” di Iara di Stefano agli alberi della Madonnina sul lungomare, “Umane Tracce” alle Creste a Rosignano. L’inaugurazione, per tutte, è prevista il 21 agosto alle ore 19 in piazza Garibaldi a Vada.

Per informazioni e prenotazioni: fotovideovada@gmail.com. Il festival è organizzato dalla Pro Loco di Vada con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale e il patrocinio della Fiaf. Media partner: Badali News. Sponsor: Solvay, Ineos, Ineos Inovyn, Conad, Park hotel Marinetta, Campo dei Fiori, camping Village Baia del marinaio, camping Tripesce e Molino a Fuoco.

Al via Vada Photo Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti della fotografia