Home

Provincia

Al volante con 1,93 g/l di alcool: sequestro patente e auto per 30enne a Rosignano

Provincia

16 Gennaio 2024

Al volante con 1,93 g/l di alcool: sequestro patente e auto per 30enne a Rosignano

Rosignano (Livorno) 16 gennaio 2024 – Al volante con 1,93 g/l di alcool: sequestro patente e auto per 30enne a Rosignano

Nel corso dei servizi per la sicurezza stradale disposi dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive della Prefettura, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno svolto controlli orientati al contrasto della mala movida in particolare l’abuso di sostanze alcoliche e l’assunzione di stupefacenti.

Nel corso di un controllo svolto alle prime ore del mattino a Rosignano Marittimo, i militari hanno fermato un 30enne di Rosignano in via di Serragrande alla guida di un’auto di grossa cilindrata. Il trentenne presentava evidenti sintomi di alterazione ed è stato sottoposto al test dell’etilometro all’esito del quale è risultato avere un tasso alcolemico di 1,93 g/l.

Per l’uomo: patente di guida immediatamente ritirata, veicolo sottoposto a sequestro e denuncia

I controlli dei carabinieri sono finalizzati al contrasto dell’assunzione di droghe e l’abuso di alcool sono volti a garantire la sicurezza stradale in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada e proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin