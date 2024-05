Home

22 Maggio 2024

Livorno 22 maggio 2024 – Al volante con droga per uso personale, segnalati due giovani

I Carabinieri della Compagnia di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, nel corso della festività di ieri, hanno effettuato un servizio a largo raggio sulle principali arterie stradali con l’impiego di pattuglie di diverse Stazioni ed il supporto del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, tesi a prevenire i reati in genere, con particolare attenzione a quelli contro il patrimonio nonché al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa ed alla sicurezza stradale.

Nel corso delle operazioni i carabinieri di Cecina hanno sottoposto a controllo 39 veicoli ed identificato 54 persone, elevando diverse sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

Dai controlli dei carabinieri, nel corso di un posto di controllo rinforzato in area di Castiglioncello, un 24enne proveniente dalla provincia di Firenze è stato sorpreso in possesso di quasi due grammi di marjuana, sequestrati. In area di Bibbona, invece, ambito stessa operazione di servizio coordinata, un giovane 23enne originario del modenese è stato trovato in possesso di circa cinque grammi di hashish, sequestrati. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Livorno in qualità di assuntori di sostanze psicotrope per uso non terapeutico.

I controlli proseguiranno in vista delle crescenti presenze turistiche lungo tutta la Costa degli Etruschi.