Home

Provincia

Isole

Elba

Alaya, il megayacht da 300 milioni di dollari avvistato alla Biodola

Elba

24 Agosto 2023

Alaya, il megayacht da 300 milioni di dollari avvistato alla Biodola

Isola d’Elba (Livorno) 24 agosto 2023

Alaiya, il megayacht da 300 milioni di dollari che fa sognare l’Isola d’Elba

Un’imbarcazione da favola, lunga 111 metri e dotata di ogni comfort, è stata avvistata nella giornata di mercoledì 23 agosto davanti alla spiaggia della Biodola, una delle più belle e rinomate dell’Isola d’Elba. Si tratta di Alaiya, il megayacht di proprietà di Lakshmi Mittal, il magnate indiano dell’acciaio e numero uno di ArcelorMittal, la più grande azienda siderurgica del mondo.

Alaiya è una vera meraviglia della nautica, costruita nel 2018 dai cantieri Lurssen, leader mondiali nella produzione di yacht di lusso. Secondo le stime, il suo valore sarebbe di circa 300 milioni di dollari, una cifra da capogiro che riflette la ricchezza e il prestigio del suo proprietario. Lakshmi Mittal, infatti, è al 196º posto tra le persone più ricche del mondo e al 10° tra le più ricche dell’India, con un patrimonio stimato di 14,9 miliardi di dollari. Oltre a essere il presidente e il principale azionista di ArcelorMittal, Mittal detiene anche una partecipazione dell’11% nella squadra di calcio Queens Park Rangers.

Ma cosa rende Alaiya così speciale e desiderabile?

Innanzitutto, gli interni raffinati e spaziosi, che possono ospitare fino a 18 ospiti in nove cabine, tra cui una suite padronale e due suite VIP. Il megayacht è dotato anche di ascensore per collegare i vari ponti. Ma non solo: Alaiya offre anche servizi esclusivi come una piattaforma per elicotteri, una grande piscina con cascata, una spa con sauna, un balcone privato e un cinema. Insomma, un vero paradiso galleggiante, dove non manca nulla per vivere un’esperienza indimenticabile.

Alaiya è solo uno dei tanti yacht di lusso che ogni anno attraggono l’attenzione e l’ammirazione dei turisti e degli appassionati di nautica che visitano l’Isola d’Elba. L’isola toscana, infatti, è una meta molto ambita dai vip e dai milionari di tutto il mondo, che amano godersi le sue bellezze naturali e il suo clima mite. Tra le spiagge più frequentate da queste personalità ci sono la Biodola, Procchio, Fetovaia e Cavoli. Chi sa se tra questi visitatori illustri ci sarà anche Lakshmi Mittal, pronto a scendere dal suo megayacht per scoprire le meraviglie dell’Isola d’Elba

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin