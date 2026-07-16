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Alba Parietti e Grazia Di Michele sul palco di Eiopoli col Talk Show Cambiamo Musica

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16 Luglio 2026

Alba Parietti e Grazia Di Michele sul palco di Eiopoli col Talk Show Cambiamo Musica

Calambrone 16 luglio 2026 Alba Parietti e Grazia Di Michele sul palco di Eiopoli col Talk Show Cambiamo Musica

Eliopoli summer vivrà questo weekend uno dei suoi appuntamenti piu importanti per l’edizione 2026, sia per il tema che è quello di Cambiamo musica ! Insieme contro la violenza sulle donne, sia per gli ospiti a cominicare da Alba Parietti e Grazia di Michele.

Cambiamo musica nasce da una idea di Alice Graziadei e dell’Università di Bologna per raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema e ha visto da subito la direzione artistica affidata a Valeria Iaquinto cantante e vocal coach di indubbia qualità e la conduzione degli eventi a Gianluca Bonetta che saranno entrambi presenti.

Alba Parietti è notoriamente una nota showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana, nata a Torino il 2 luglio 1961. Ha raggiunto la grande popolarità negli anni ’90 conducendo programmi di successo come Galagol e il Festival di Sanremo 1992, affermandosi poi come icona di stile e opinionista televisiva

Nata Alba Antonella Parietti, deve il suo nome alla prima città piemontese liberata nel 1945. I suoi genitori sono stati Francesco Parietti (1925-1997), chimico e partigiano, e Grazia Dipietromaria (1932-2010), pittrice e scrittrice. Ha un figlio, Francesco, nato nel 1982 dal matrimonio con l’attore e comico Franco Oppini, con cui è stata sposata dal 1981 al 1990.

Dopo gli esordi a teatro e la partecipazione a concorsi di bellezza nazionali, ha debuttato sul grande schermo recitando in pellicole di successo come Abbronzatissimi (1991) e Il macellaio (1998). Negli anni è diventata un volto fisso del piccolo schermo, partecipando a numerosi reality e programmi di intrattenimento, distinguendosi sempre per la sua schiettezza, grinta e personalità da Michele Santoro a Costanzo.

Collabora con Cambiamo musica anche Grazia di Michele , che ne è anche madrina. cantautrice e autrice di testi molto famosa. Inizia dal Folkstudio e dalla radio in Romacittà futura fino a incidere l’album in particolare Le ragazze di Gauguin con il quale raggiunge la notorietà e il singolo Sha la la diventa la colonna sonora del Festivalbar 1990. Partecipa a vari Festival di Sanremo tra cui nel 1993 in cui si classifica al terzo posto con Rossana Casale e la loro Gli amori diversi. Nel 2015 partecipa nuovamente con Mauro Coruzzi e il brano dedicato al mondo della transessualità che arriva secondo nel premio della critica. Scrive brani epr tantissime artiste come Ornella Vanoni, Tosca e Annalisa Minetti e il suo ultimo singolo del 2024 è Madre terra. Dal 2024 è direttrice artistica dell’evento di Livorno Effetto Venezia.

Sul palco avremo anche la performer cantante Freakybea che ci fara alcuni brani importanti e Marco Martinelli che si dibatte tra scienza e spettacolo da sempre con il suo progetto di coniugare queste cose che ha dentro anche se sono differenti.

Venerdi 17 e Sabato 18 dalle 18 in poi avremo il mercatino Vintage e Vinili organizzato da GANZO! eventi culturali (vedere comunicato allegato) sull piazza che creerà una ulteriore occasione di visita a Calambrone

Tutti gli eventi sono gratuiti