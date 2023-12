Home

13 Dicembre 2023

Livorno 13 dicembre 2023 – Albanese sfonda due negozi in centro per pochi spiccioli, denuncia e foglio di via

Nella notte appena trascorsa, gli agenti della squadra volante, a seguito di segnalazione di allarmi scattati, uno sugli Scali Saffi e l’altro in Piazza Grande entrambi collegati con due esercizi commerciali, interveniva sul posto, riscontrando il grosso danneggiamento di entrambe le strutture.

Poiche’ nell’immediato non veniva rintracciato l’autore dei fatti, il personale di polizia visionava le immagini del sistema di videosorveglianza del primo esercizio commerciale, riuscendo ad avere una nitida descrizione dell’autore.

Terminati i sopralluoghi con la presenza dei rispettivi proprietari gli stessi denunciavano, successivamente negli uffici di polizia, l’ammanco totale di € 45,00 in banconote di vario taglio e di € 9,00 in moneta, piu’ un telefono cellulare marca “redmi”, di proprieta’ di un cliente.

Nel corso della notte, gli equipaggi della squadra volante avendo a disposizione una descrizione dell’autore dei fatti, lo rintracciavano in via Grande all’interno di una tabaccheria, riconoscendolo proprio dall’abbigliamento e dai tratti somatici.

Accompagnato presso gli uffici dell’UPGSP, l’uomo identificato, di nazionalita’ albanese con a carico precedenti per reati contro il patrimonio, ammetteva le proprie responsabilita’ e, quindi, deferito in stato di liberta’ alla locale procura della repubblica.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Nei confronti del cittadino denunciato, d’intesa con la divisione anticrimine, si procede anche al foglio di via obbligatorio.

Attivita’ ancora in corso e coordinata dal vice dirigente dell’u.p.g.s.p. Commissario Alessandro Puccia.

