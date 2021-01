Home

7 Gennaio 2021

Alberi di Natale, parte la raccolta Aamps. Ecco come vanno smaltiti

Da venerdì 8/1/2021 gli abeti si potranno portare ai Centri di raccolta oppure farseli ritirare a domicilio tramite appuntamento.

Livorno 7 gennaio 2021

AAMPS informa di avere avviato la consueta raccolta degli abeti utilizzati nelle abitazioni durante le festività natalizie.

A partire da venerdì 8 gennaio i cittadini potranno avvalersi di due opportunità:

1) consegnarli ai Centri di raccolta nei seguenti orari:

Picchianti” (Via degli Arrotini, 49) dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00;

“Livorno Sud – La Rosa” (Via Cattaneo, 81) dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

2) farseli ritirare a domicilio prenotando un appuntamento: numero verde 800031266 (da rete fissa), 0586416350 (da rete mobile), www.aamps.livorno.it, APP (“Aamps Livorno”).

“Consegnare gli abeti ad AAMPS – spiega Giovanna Cepparello, assessore all’Ambiente del Comune di Livorno – significa favorirne la trasformazione in compost di qualità in un’ottica di riciclo ed economia circolare.

In più è bene ricordare che non vanno abbandonati in strada: si farebbe un danno all’ambiente e potrebbero ostacolare la mobilità”.

AAMPS ricorda che ai Centri di raccolta si possono consegnare anche gli alberi di Natale artificiali non più utilizzabili, così come i vari oggetti usati per le decorazioni.

