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Cronaca

Alberi di viale Mameli, Salvetti: “basta false notizie e sentito dire”

Cronaca

3 Agosto 2026

Alberi di viale Mameli, Salvetti: “basta false notizie e sentito dire”

Livorno, 3 agosto 2026

“Basta false notizie e sentito dire sugli alberi di via Mameli”. Interviene il sindaco Luca Salvetti: “Da BL a Perini e l’ambientalismo “peloso” di chi non amministra e non ha una responsabilità sul fronte sicurezza, tanto che può abbandonarsi nell’atteggiamento di difensore degli alberi senza sapere niente del quadro di controllo e salvaguardia del nostro patrimonio verde.

I semplici cittadini fanno bene a preoccuparsi e a chiedere chiarimenti che daremo di nuovo dopo che a maggio avevamo fatto una comunicazione precisa, ma chi ha ruoli politici dovrebbe farla finita di speculare sul tema sicurezza ed incolumità delle persone.

È ridicolo che si provi a dire che chi governa una città decida a cuor leggero di tagliare alberi, ridicolo e insopportabile.

In via Mameli c’è un grosso problema di illuminazione pubblica, che al momento non garantisce la sicurezza stradale, come dimostrano i gravi incidenti (tra i quali un mortale) occorsi negli ultimi due anni. Parallelamente, nel viale ci sono 146 alberi, che sono stati tutti controllati. 5 di questi sono in condizioni critiche da rischiare anche il crollo alla prima libecciata.

Mettendo insieme le due cose, i nostri tecnici hanno sviluppato un progetto di rifacimento della pubblica illuminazione che ha individuato le posizioni dei nuovi plinti in corrispondenza degli alberi malati, per evitare l’impatto sulle alberature sane. Sarebbero necessari due ulteriori nuovi plinti in corrispondenza di due alberature in buono stato, per i quali abbiamo chiesto un ulteriore verifica tecnica, per trovare soluzioni alternative. Questo è il quadro reale che non vogliamo venga delegittimato e messo in discussione da ignobili strumentalizzazioni” .