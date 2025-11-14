Home

14 Novembre 2025

Alberi e arbusti dei boschi livornesi, mostra gratuita al museo di storia naturale

Livorno 14 novembre 2025

Nei giorni 15 e 16 novembre seguirà la tradizionale Mostra che quest’anno avrà il titolo di “Alberi e arbusti dei boschi livornesi”.

Verranno presentati cartelloni didattici corredati da foto esplicative e campioni di piante del nostro territorio.

All’interno della mostra ci sarà un esposizione di opere di artisti locali su temi naturalistici e con materiali di recupero.

Sempre nell’ambito della mostra, il 15 novembre alle ore 17,30 il Presidente Dario Martolini, illustrerà il programma del Gruppo Botanico presentando un video delle attività trascorse e mostrando in particolare alcuni momenti delle escursioni più suggestive.

La mostra sarà visitabile sabato 15 dalle ore 9 alle alle 13 e dalle 15 alle 19 e domenica 16 dalle ore 15 alle 19

l’ingresso è gratuito