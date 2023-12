Home

Cronaca

Ambiente

Alberi in città & consumo suolo: due eventi a Livorno

Ambiente

5 Dicembre 2023

Alberi in città & consumo suolo: due eventi a Livorno

Livorno 5 dicembre 2023 – Alberi in città & consumo suolo: due eventi a Livorno

le funzioni del verde urbano, la gestione degli alberi connessa anche alla sicurezza (in particolare in occasione delle tempeste di vento), così come il consumo del suolo in relazione alla pianificazione urbanistica, sono temi di grande attualità anche per Livorno.

Nei prossimi giorni ci saranno due eventi in proposito, dove gli esperti della Lipu parleranno pure di tutela della natura e birdwatching in città:

– 7 dicembre, ore 17:00 – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, evento gruppo botanico livornese; “Ecosistema città: gestione del verde urbano e tutela della biodiversità

– 14 dicembre, ore 16:00 – Sala Simonini (Scali Finocchietti, 4) evento Lipu; Natura, alberi e verde in città

Gli eventi sono ad Ingresso libero.

Per i partecipanti ci sarà materiale di documentazione gratuito; inoltre sarà disponibile il manuale “Verde urbano: gestione ecologica”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin