Alberi nuovi nati a Collesalvetti, l'intervento di Collesalviamo l'Ambiente

Collesalvetti

10 Ottobre 2023

Alberi nuovi nati a Collesalvetti, l’intervento di Collesalviamo l’Ambiente

Collesalvetti (Livorno) 9 ottobre 2023 – Alberi nuovi nati a Collesalvetti, l’intervento di Collesalviamo l’Ambiente

“La legge 113/1992 (avete letto bene..1992) così recita:”…entro sei mesi dalla registrazione di ogni neonato o adottato….i comuni provvedono a porre a dimora un albero sul territorio Comunale”

Ebbene, questa legge dello Stato Italiano non ha trovato cittadinanza presso il Comune di Collesalvetti, né alberi sono stati piantati né sono state individuate le zone di possibile intervento.

Dopo sollecitazioni di Comitati, Collesalviamo in primis, di comuni cittadini e Associazioni, dopo istanze a Sindaci e Prefetti; una forza politica presente in Consiglio Comunale presenta una “Mozione” che impegna la Giunta a dare attuazione a quanto la legge disattesa prevede

La Mozione viene votata da tutti i gruppi politici; assistiamo così , paradossalmente, ad una presa di posizione piuttosto insolita, inusuale:

una Mozione, atto formale tra i più importanti a disposizione del Consiglio, che invita la Giunta semplicemente al rispetto di una legge dello Stato.

Intendiamoci, benvenuto questo atto, e di questo Collesalviamo ringrazia il Consiglio, ma abbiamo, ahi noi, sentore di beffa; tra pochi mesi si chiuderà la legislatura e probabilmente non ci sarà il tempo ( o non lo si troverà) per provvedere con buona pace dell’attenzione al territorio, ai cambiamenti climatici e alle tematiche ambientali più volte sbandierata”.

Collesalviamo l’Ambiente

