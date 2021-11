Albero di Natale da 15 metri alla Terrazza, ma solo per oggi. E’ per uno spot Vodafone

Home

23 Novembre 2021

Livorno 23 novembre 2021

Un albero di Natale sta prendendo forma alla Terrazza Mascagni.

Gli operai stanno montando l’albero di Natale alto 15 metri sul lato Pancaldi della terrazza Mascagni. Una volta terminato, verrà acceso nel pomeriggio ed avranno inizio le riprese per il nuovo spot natalizio della Vodafone.

Terminate le riprese, l’albero di Natale verrà smontato, entro la mezzanotte l’area infatti dovrà essere liberata.

Per chi volesse dunque ammirare un albero di Natale illuminato sulla Terrazza Mascagni tra i Pancaldi ed il Gazebo, potrà farlo solo oggi.

La Terrazza Mascagni però per oggi non è l’unico posto in cui si gira in città. Anche la splendida struttura del Mercato Centrale sarà oggetto di riprese

Lo spot infatti come richiesto da Akita Film Srl ed autorizzato con determina n° 8613 del Comune di Livorno sarà effettuato nella giornata di oggi, martedì 23 novembre (o in caso di maltempo nei giorni successivi fino al 26 novembre 2021) presso la Terrazza Mascagni e il Mercato Centrale

