4 Dicembre 2023

Livorno 4 dicembre 2023 – Albero pericolante, chiuso tratto di via Calzabigi

A causa di un albero pericolante il Comune ha dovuto chiudere al traffico veicolare il tratto di via Calzabigi dal civico 85 al civico 93. (tratto che va da via Cassa di Risparmi a via Coccoluto Ferrigni). Per motivi tecnici l’abbattimento dell’albero verrà effettuato domattina. È stata collocata una segnaletica per il passaggio dei pedoni in sicurezza

