Alberto Brilli eletto nuovo Segretario dell’Unione Comunale PD di Livorno

Identità e Credibilità del PD; Brilli intende dunque rafforzare l’identità del PD attraverso battaglie per il salario minimo e la sanità pubblica, i diritti sociali e civili e contro le riforme costituzionali proposte dalla maggioranza di governo.

Ruolo della Regione Toscana; Evidenzia l’importanza della Toscana come avanguardia politica della sinistra, con azioni significative come la delibera per il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata.