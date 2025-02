Cecina (Livorno) 13 febbraio 2025 Alcol e Droghe, a Cecina un incontro per ragazzi organizzato da gioventù nazionale

Venerdì 14 febbraio alle ore 17:00 si terrà presso la sede di Fratelli d’Italia a Cecina (Via Diaz n. 30) un importante incontro dal titolo “Alcol e Droghe”, organizzato dai ragazzi di Gioventù Nazionale Cecina in collaborazione con Fratelli d’Italia e Azione Universitaria.

L’evento si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolare, i giovani sui rischi legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, offrendo spunti di riflessione e soluzioni concrete.

A moderare l’incontro sarà Mattia Chierchiello, un ragazzo di 16 anni di Gioventù Nazionale Cecina, mentre i lavori saranno aperti dal saluto istituzionale di Mirta Merli, capogruppo in Consiglio Comunale a Cecina. Interverranno esperti e rappresentanti delle istituzioni, tra cui: Monica Giorgi, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Nazionale Carabinieri; Alessandro Palumbo, Responsabile Provinciale GN; Matteo Zoppini, Membro Esecutivo Nazionale Azione Universitaria; Alessandro Calloni, Responsabile della Sicurezza di FDI Cecina. A chiudere l’evento sarà l’On. Francesco Michelotti, Vice Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Toscana. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per analizzare il fenomeno delle dipendenze e per promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini e, in particolare, tra le nuove generazioni.