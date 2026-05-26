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Alcol e sicurezza, denunciati tre automobilisti e un ubriaco molesto

Cecina

26 Maggio 2026

Alcol e sicurezza, denunciati tre automobilisti e un ubriaco molesto

Cecina (Livorno) 26 maggio 2026 Alcol e sicurezza, denunciati tre automobilisti e un ubriaco molesto

Guida in stato di ebbrezza, rifiuto dei controlli antidroga e ubriachezza molesta: è il bilancio di una serie di interventi effettuati dai Arma dei Carabinieri nel territorio cecinese durante un servizio straordinario di controllo disposto dalla Compagnia di Cecina.

Nel corso delle verifiche sulle principali arterie stradali e nelle aree considerate più sensibili, un uomo di 50 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Fermato mentre era alla guida della propria auto, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,49 grammi per litro, ben oltre il limite consentito dalla legge.

Altre due persone, un uomo di 60 anni e una donna di 25, sono invece finite nei guai dopo essersi rifiutate di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti durante la guida. Per entrambi è scattata la denuncia penale e il ritiro della patente.

Un ulteriore intervento è stato effettuato in piazza Guerrazzi a Cecina, dove i carabinieri sono intervenuti per le segnalazioni relative a un uomo di 55 anni in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe arrecato disturbo ai passanti con atteggiamenti molesti e comportamenti particolarmente agitati. Anche nei suoi confronti è scattata la denuncia per molestie e ubriachezza.

Durante il servizio straordinario, i militari hanno complessivamente controllato 40 persone e 25 veicoli nel territorio.