Alcuni posteggi gratis in centro fino a Natale

Aree pubbliche

2 dicembre 2018

Dal 10 dicembre

POSTEGGI, 4 ORE AL GIORNO GRATIS FINO A NATALE

Pagamenti sospesi dal lunedì al venerdì sugli stalli blu esclusivi dell’area mercatale. Vece: “Accolte le richieste dei commercianti”

Livorno, 2 dicembre 2018 – Doppio intervento dell’amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze dei commercianti del centro cittadino e favorire lo shopping natalizio. La giunta ha infatti raggiunto un accordo con Tirrenica per sospendere il pagamento sugli stalli blu esclusivi della zona del centro, quelli a pagamento per tutti, durante la settimana in alcune fasce orarie a partire da lunedì 10 dicembre, fino alla vigilia di Natale. Non solo. Accolte anche le richieste dei tre Consorzi dell’area mercatale che chiedevano la possibilità per i cittadini di posteggiare temporaneamente i motorini nell’area pedonale di via Buontalenti, di fronte al Mercato centrale.

“Abbiamo raccolto le preoccupazioni del mondo del commercio e messo in piedi un piano straordinario della mobilità per il centro, per sostenere concretamente lo shopping natalizio – commenta l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Vece -. Questi provvedimenti sono infatti complementari a quello in vigore dalla settimana scorsa che prevede la possibilità di viaggiare gratuitamente sugli autobus in tutta la città nei weekend fino alla fine dell’anno. In questo modo per i cittadini sarà più facile e conveniente raggiungere l’area mercatale con l’auto privata e gli scooter in settimana, mentre nei fine settimana ci sarà più spazio per i mezzi pubblici”.

Ma vadiamo i provvedimenti in dettaglio

SCOOTER, Sì ALLA SOSTA IN VIA BUONTALENTI

L’amministrazione ha accolto il suggerimento arrivato dai tre Consorzi dell’area mercatale che chiedevano una misura per aumentare temporaneamente lo spazio per la sosta degli scooter.

A partire dalla settimana prossima, secondo quanto previsto da una decisione di giunta approvata nella seduta del 29 novembre, sarà dunque possibile posteggiare i motorini in via Buontalenti, nel tratto pedonale tra via del Testa e l’ingresso principale del mercato.

Il posteggio sarà consentito ogni giorno dalle 8 alle 14, ma nel tratto di strada pedonale i motorini dovranno essere condotti a mano.

POSTEGGI GRATIS A FASCE ORARIE

Dal 10 dicembre sarà possibile sostare gratuitamente sugli stalli blu esclusivi, quelli su cui al momento il pagamento è obbligatorio per tutti, dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie:

– dalle 8.00 alle 10.00

– dalle 18.00 alle 20.00

Esattamente le fasce orarie richieste dai commercianti nel corso dei numerosi incontri avuti con l’assessore alla Mobilità nei giorni scorsi.

Il provvedimento sarà in vigore fino a lunedì 24 dicembre, compreso.

LE STRADE INTERESSATE

La sosta gratuita a fasce orarie riguarderà le seguenti strade:

– scali Saffi

– scali d’Azeglio

– via Cosimo del Fante

– via Grande

– piazza Guerrazzi

– piazza della Repubblica

Il provvedimento riguarda solo i posteggi esclusivi, non gli stalli blu promiscui su cui oggi i residenti sostano gratuitamente.