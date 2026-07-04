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Aldo Montano in ospedale dopo uno shock allergico: “Ho lottato ancora per la vita”, il messaggio dello sportivo

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4 Luglio 2026

Aldo Montano in ospedale dopo uno shock allergico: “Ho lottato ancora per la vita”, il messaggio dello sportivo

"Tra una cena e una tragedia, a volte, c'è solo un errore"

Livorno 4 luglio 2026 Aldo Montano in ospedale dopo uno shock allergico: “Ho lottato ancora per la vita”

Momenti di grande paura per Aldo Montano. L’ex campione olimpico livornese di scherma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una fotografia che lo ritrae su un letto d’ospedale, con una maschera per l’ossigeno sul volto e una flebo al braccio, accompagnandola con un lungo messaggio nel quale racconta di aver rischiato la vita a causa di una grave reazione allergica.

“Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo“, scrive Montano all’inizio del suo sfogo.

L’ex schermidore spiega di essere allergico alla caseina, precisando che non si tratta di una semplice intolleranza alimentare.

“Sono allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un’intolleranza. È un’allergia potenzialmente mortale“.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Montano, tutto sarebbe accaduto durante una cena in un ristorante di Roma.

“Eppure è successo di nuovo. Durante una cena in un ristorante di Roma, dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita“.

Da qui la dura denuncia nei confronti della scarsa attenzione che, a suo giudizio, ancora oggi viene riservata alle allergie alimentari.

“Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari“, afferma Montano.

L’ex campione sottolinea come informare il personale di un ristorante della propria allergia non rappresenti una semplice richiesta, ma un atto di fiducia.

“Quando una persona informa il personale di avere un’allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto“.

Nel suo messaggio, Montano evidenzia inoltre le possibili conseguenze di ogni errore nella gestione delle allergie.

“Ogni volta che qualcuno minimizza, risponde con leggerezza o non segue i protocolli, sta mettendo a rischio una vita umana. Non esistono “piccole distrazioni” quando le conseguenze possono essere uno shock anafilattico“.

Parole ancora più forti arrivano poco dopo.

“Questa volta sono riuscito ad arrivare in ospedale. La prossima volta potrebbe non andare così, per me o per qualcun altro“.

Da qui l’appello affinché il tema venga affrontato con maggiore consapevolezza.

“È ora che le allergie alimentari vengano trattate per quello che sono: un’emergenza potenziale, non un dettaglio da ignorare. Perché tra una cena e una tragedia, a volte, c’è solo un errore“.

Il post si conclude con un sentito ringraziamento rivolto al personale sanitario che lo ha assistito al Pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito di Roma e alla persona che lo ha accompagnato in ospedale.

La fotografia pubblicata sui social mostra Montano ancora ricoverato, con la maschera per l’ossigeno e sottoposto alle cure mediche, un’immagine che testimonia la gravità del momento vissuto e che accompagna un messaggio destinato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di prendere sempre con la massima serietà le allergie alimentari.

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