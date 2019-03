Home

10 marzo 2019

Aldo Montano secondo in Coppa del Mondo

Coppa Del Mondo – Sciabola maschile

Storica doppietta azzurra al trofeo “Luxardo” Di Padova vince Luca Curatoli, secondo il livornese Aldo Montano

PADOVA – Emozioni azzurre sulle pedane della Kioene Arena di Padova dove si è svolto il Trofeo “Luxardo” 2019, tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile.

Per la prima volta, nei 62 anni del trofeo padovano, è giunta una doppietta tutta italiana. A trionfare è il napoletano Luca Curatoli che in finale supera 15-13 il livornese Aldo Montano che sale sul secondo gradino del podio.

Per Luca Curatoli, classe 1994, si tratta del secondo successo in Coppa del Mondo nella sua carriera dopo la vittoria al Grand Prix FIE di Mosca nel giugno del 2017. Per lo sciabolatore partenopeo, che migliora il terzo posto conquistato lo scorso anno sulle pedane padovane, è anche il secondo podio della stagione dato che a febbraio era salito sul secondo gradino del podio a Varsavia.

Aldo Montano invece torna sul podio in Coppa del Mondo a distanza di tre anni dal successo maturato proprio a Padova nel gennaio del 2016.

Il derby azzurro di finale era maturato, tra gli applausi del folto pubblico padovano, dopo che Aldo Montano e Luca Curatoli si erano rispettivamente aggiudicati le semifinali contro i tedesci Max Hartung per 15-10 e Benedikt Wagner per 15-12.

Luca Curatoli, prima di salire sul podio, aveva vinto per 15-7 l’assalto dei quarti di finale contro il romeno Tiberiu Dolniceanu. L’azzurro aveva dapprima vinto per 15-6 l’assalto d’esordio di giornata contro il tedesco Lorenz Kempf, quindi ha sconfitto 15-12 l’ungherese Csanad Gemesi e poi ha avuto ragione nel derby partenopeo contro Dario Cavaliere col punteggio di 15-13.

Aldo Montano, dal canto suo, aveva esordito con la vittoria contro il sudcoreano Jaeseung Jung per 15-13. A seguire aveva avuto ragione del russo Kamil Ibragimov per 15-8, prima del derby contro Luigi Samele, vinto col punteggio di 15-10. Ai quarti era poi arrivata la vittoria contro il russo Veniamin Reshetnikov per 15-13.

L’unica nota negativa della giornata è stato l’infortunio occorso ad Aldo Montano nel corso dell’assalto di semifinale che ne pregiudica la presenza nella gara a squadre in programma questa domenica. Il Commissario tecnico, Giovanni Sirovich, ha infatti scelto di sostituire il livornese con il giovane napoletano Dario Cavaliere, che farà squadra con il concittadino Luca Curatoli, il foggiano Luigi Samele e il romano Enrico Berrè.