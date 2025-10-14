Home

Alessandro Franchi (PD): "Abbiamo vinto. La Toscana continua con Giani, e la costa di Livorno sarà protagonista"

14 Ottobre 2025

Livorno 14 ottobre 2025 Alessandro Franchi (PD): “Abbiamo vinto. La Toscana continua con Giani, e la costa di Livorno sarà protagonista”

Con 6.605 preferenze personali, Alessandro Franchi, candidato nelle liste del Partito Democratico nella circoscrizione di Livorno, celebra la vittoria di Eugenio Giani e guarda al futuro con un impegno chiaro: rappresentare la voce della costa toscana in Consiglio regionale.

“Abbiamo vinto. Eugenio Giani continuerà a guidare la Toscana. È una grande soddisfazione sapere che anche la costa di Livorno ha dato un contributo importante a questa vittoria”, ha dichiarato Franchi a risultati ormai definitivi, rivendicando il ruolo determinante del territorio livornese nella riconferma del presidente uscente.

Un legame forte con il territorio

Alessandro Franchi ha sottolineato la dimensione collettiva del suo risultato, frutto di un rapporto diretto con cittadini, associazioni e realtà produttive della costa: “Ho ricevuto tante preferenze e in ognuna di esse sento la fiducia, la speranza e l’energia di una comunità che crede nel futuro. In queste settimane ho incontrato tante persone, ascoltato storie, raccolto idee e sogni. È stato un percorso che mi ha ricordato quanto la politica possa essere uno strumento di crescita e di ascolto, quando nasce dal legame vero con il territorio”.

La costa come motore della Toscana che verrà

Franchi guarda ora alla nuova legislatura con l’obiettivo di portare in Consiglio regionale le istanze della costa livornese e del suo tessuto sociale ed economico. “Oggi inizia una nuova fase: siederò tra i banchi del Consiglio regionale con l’impegno di portare la voce della costa livornese, delle sue città, dei suoi porti, delle sue comunità laboriose. Perché la Toscana non finisce sulle colline, ma continua fino al mare – e il futuro della nostra regione passa anche da qui, da una costa che vuole essere motore di innovazione, lavoro e opportunità.”

“Cresciamo noi, cresce la Toscana”

Con toni di gratitudine e responsabilità, Franchi ha voluto ringraziare i suoi elettori, promettendo di trasformare il consenso ricevuto in azione concreta: “Continuerò a lavorare per una Toscana che cresce tutta, a partire da chi troppo spesso è rimasto ai margini. Cresciamo noi, cresce la Toscana. Grazie, di cuore, a tutte e a tutti.”

Il successo di Franchi, che con oltre seimila voti personali si conferma una delle figure più radicate del Partito Democratico sulla costa, rafforza la rappresentanza livornese nel nuovo Consiglio regionale. E rilancia un messaggio politico chiaro: la Toscana del mare non è periferia, ma parte essenziale del suo futuro.

