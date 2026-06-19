Politica 19 Giugno 2026

Alessandro Palumbo lascia la guida di Gioventù Nazionale

Livorno 19 giugno 2026 Alessandro Palumbo lascia la guida di Gioventù Nazionale

Dopo 5 anni  lascio la guida di Gioventù Nazionale Livorno, per aver superato i 32 anni di età, ed ho convocato per Domenica 21 Giugno il Congresso degli iscritti, per far votare il nuovo Presidente e il nuovo Direttivo provinciale.

Lascio un movimento forte e strutturato, che ho iniziato a guidare nel 2021, partendo totalmente da zero, e che ho fatto crescere negli anni con passione e sacrificio in un territorio molto difficile, ma grazie all’entusiasmo e alla militanza di ogni singolo iscritto .  Grazie a questo lungo lavoro e alla crescita dei numeri, oggi la Federazione conta anche due circoli in provincia: GN Cecina e GN Val di Cornia-Elba.
Questa è un’opportunità anche per il partito, che può contare adesso su un ricambio generazionale, se verranno valorizzate le energie dei giovani, in un’epoca nella quale più della metà non va nemmeno a votare.

E’ quanto dichiara in una nota Alessandro Palumbo

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