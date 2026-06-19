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Alessandro Palumbo lascia la guida di Gioventù Nazionale

Politica

19 Giugno 2026

Alessandro Palumbo lascia la guida di Gioventù Nazionale

Livorno 19 giugno 2026 Alessandro Palumbo lascia la guida di Gioventù Nazionale

Dopo 5 anni lascio la guida di Gioventù Nazionale Livorno, per aver superato i 32 anni di età, ed ho convocato per Domenica 21 Giugno il Congresso degli iscritti, per far votare il nuovo Presidente e il nuovo Direttivo provinciale.

Lascio un movimento forte e strutturato, che ho iniziato a guidare nel 2021, partendo totalmente da zero, e che ho fatto crescere negli anni con passione e sacrificio in un territorio molto difficile, ma grazie all’entusiasmo e alla militanza di ogni singolo iscritto . Grazie a questo lungo lavoro e alla crescita dei numeri, oggi la Federazione conta anche due circoli in provincia: GN Cecina e GN Val di Cornia-Elba.

Questa è un’opportunità anche per il partito, che può contare adesso su un ricambio generazionale, se verranno valorizzate le energie dei giovani, in un’epoca nella quale più della metà non va nemmeno a votare.

E’ quanto dichiara in una nota Alessandro Palumbo