2 Agosto 2023

Livorno 2 agosto 2023 – Alessandro Papa entra nello staff tecnico della Pallacanestro Don Bosco

Si allarga la grande famiglia della Pallacanestro Don Bosco, arriva, infatti, in rossoblu il coach Alessandro Papa.

Benchè giovanissimo – classe 1999 – il coach livornese vanta già un ottimo curriculum, con il suo percorso che inizia; non appena terminato il percorso con le giovanili, all’Invictus Livorno, nella stagione poi tristemente interrotta per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.

La sua formazione riprende successivamente sempre a Livorno, in casa Pielle, dove; nei tre anni appena trascorsi, affiancando vari allenatori, matura esperienza, partecipando a diversi campionati, tra cui alcuni di Eccellenza.

Adesso arriva in casa Don Bosco, dove seguirà le formazioni Under 17 Silver ed Under 14 elite.

Palpabile la grande soddisfazione di Alessandro, come dimostrano le sue prime parole in rossoblu: “Sono davvero felice per la grande opportunità che la Pallacanestro Don Bosco mi offre; da livornese conosco bene l’importanza a livello cestistico nazionale di questa blasonata società. Sono assolutamente entusiasta di poter lavorare in una società così importante. Sono altrettanto sicuro che la mia esperienza in rossoblu sarà più che positiva e formativa per la mia crescita come allenatore. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e vestire colori così prestigiosi”.

