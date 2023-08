Home

Basket

8 Agosto 2023

Alessandro Papa torna in Fides nelle vesti di vice allenatore di coach Pistolesi

Livorno 8 agosto 2023 – Alessandro Papa torna in Fides nelle vesti di vice allenatore di coach Pistolesi

ALESSANDRO PAPA

Alessandro, classe 1999, muove i suoi primi passi come allenatore appena terminate le giovanili all’Invictus Livorno in una stagione poi interrotta dal Covid-19.

La sua formazione riprende con un importante triennio passato alla Pielle Livorno, dove ha potuto lavorare e crescere sotto la guida di molti validi allenatori.

Adesso, oltre a continuare la sua formazione come allenatore nella prestigiosa cantera del Don Bosco Livorno, si appresta a svolgere il ruolo di vice di coach Pistolesi al Fides Livorno, dove nella stagione 21/22 aveva avuto la possibilità di calcare per la prima volta i parquet senior.

Le parole di Alessandro:

“Sono molto contento di tornare al Fides in questa nuova veste, spero di poter dare il mio contributo a questa squadra”

Le parole di presentazione di coach Pistolesi:

“Abbiamo individuato in Alessandro la persona giusto per il ruolo. Un ragazzo giovane, ma già con buona esperienza in PL al fianco di allenatori estremamente preparati e che si porta con se tanta passione, voglia di fare e di crescere.

Siamo sicuri che sia il profilo adatto per lavorare bene in ottica di una stagione estremamente impegnativa”

