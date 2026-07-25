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Cronaca

Alessia Mauro è la nuova Miss Livorno 2026: la 17enne conquista la corona alla Terrazza Mascagni (Foto e Video)

Cronaca

25 Luglio 2026

Alessia Mauro è la nuova Miss Livorno 2026: la 17enne conquista la corona alla Terrazza Mascagni (Foto e Video)

Livorno 25 luglio 2026 Alessia Mauro è la nuova Miss Livorno 2026: la 17enne conquista la corona alla Terrazza Mascagni

È Alessia Mauro la nuova Miss Livorno 2026. La 17enne si è aggiudicata il prestigioso titolo al termine della finale andata in scena nella serata tra il 24 e il 25 luglio nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni, davanti a un pubblico che ha seguito con entusiasmo una serata all’insegna dell’eleganza, dello spettacolo e dell’emozione.

Con il suo portamento, il sorriso e la sicurezza dimostrata sul palco, Alessia Mauro è riuscita a distinguersi tra le concorrenti in gara, convincendo la giuria e conquistando gli applausi dei presenti. Per la giovane si apre così un capitolo importante, con l’ingresso nell’albo d’oro del concorso cittadino, raccogliendo il testimone di Giorgia Gonnelli, eletta Miss Livorno nel 2025.

La proclamazione della nuova reginetta è stata salutata da un lungo applauso e dai festeggiamenti condivisi con le altre finaliste, protagoniste di una serata che ha confermato il fascino di una manifestazione ormai entrata nella tradizione estiva livornese.

Oltre alla fascia e alla corona, Alessia Mauro si è aggiudicata anche una crociera nel Mediterraneo a bordo della nave MSC Fantasia e la qualificazione diretta alla finale nazionale di Miss Blu Mare, il concorso al quale Miss Livorno è ufficialmente collegato.

Foto e video

Miss Livorno 2026, l’abbraccio delle ragazze ad Alessia Mauro

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