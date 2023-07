Home

26 Luglio 2023

Alex Blanco in rossoblu, sarà vice di coach Barilla e capo allenatore dell’Under 17 Silver

Livorno 26 luglio 2023 – Alex Blanco in rossoblu, sarà vice di coach Barilla e capo allenatore dell'Under 17 Silver

Nuovo arrivo in casa Don Bosco, la prossima stagione, infatti, vestirà la casacca rossoblu Alex Blanco, uno dei coach emergenti della pallacanestro della nostra regione.

Nativo di Siracusa, ha iniziato la sua ormai lunga carriera di allenatore nel 2006, alla Togylos Basket, società di Serie A1 femminile, prima nel settore giovanile e poi come assistente nella massima Serie, conquistando la bellezza di cinque titoli regionali ed una partecipazione alle finali nazionali. Nel 2013 approda alla Carpedil Salerno, società femminile militante in A2, prima come allenatore delle formazioni giovanili e poi come head coach della prima squadra, presa al penultimo posto e condotta ad una tranquilla salvezza.

Nel 2015 ecco l’arrivo in Toscana, al Jolly Livorno, in B femminile, con quarto posto finale. Approda al maschile nel 2016, con il Valdicornia Basket, guidando le formazioni giovanili, per poi, la stagione successiva, passare in Serie B, al basket Golfo Piombino, come responsabile del settore giovanile, conquistando, con l’Under 18, una Coppa Toscana.

Nel 2018 il ritorno a Valdicornia, stavolta come head coach della prima squadra, dove rimane fino al termine della passata stagione, conquistando per due volte consecutive le semifinali playoff per l’accesso alla Serie C.

Un curriculum che gli è valso l’interessamento della Pallacanestro Don Bosco, subito accettato da Alex con grande entusiasmo, come evidenziano le sue prime parole da neo-coach rossoblu:

“Quando una società così blasonata e di alto profilo come la Pallacanestro Don Bosco ti contatta non puoi che accettare, e con grande soddisfazione.

La Pallacanestro Don Bosco è un punto di riferimento della palla a spicchi Toscana e nazionale, in particolar modo a livello giovanile.

Stiamo parlando di una società dalla quale sono passati grandi allenatori, per cui non può che essere motivo di orgoglio entrare a far parte di questa società così prestigiosa.

Cercherò di mettere a disposizione dei ragazzi le mie competenze e di trarre insegnamento da questa esperienza. Infine, volevo ringraziare la mia famiglia per avermi supportato in questa scelta”

.

In casa rossoblu, Alex sarà il vice di coach Barilla in prima squadra e nella formazione che disputerà il campionato Under 19 Eccellenza, e ricoprirà il ruolo di capo allenatore della rappresentativa rossoblu Under 17 Silver; al riguardo ecco le parole di coach Francesco Barilla che accoglie così il nuovo arrivato:

“Prima di tutto sono contento di avere al mio fianco Alex, con il quale si era creato subito un ottimo feeling; ed è proprio su questa immediata empatia che costruiremo la prossima annata. Del resto, Alex vanta un curriculum di tutto rispetto, sono convinto che riuscirà a dare una grande mano a tutti i ragazzi; sono moto contento di avere al mio fianco una persona così motivata e competente

