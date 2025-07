Home

Alghe in decomposizione sulle spiagge libere di Castiglioncello: la denuncia del consigliere Scarascia

23 Luglio 2025

“Spiagge libere sì, ma solo per alghe in putrefazione.” Con queste parole, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Scarascia, denuncia il grave stato di abbandono in cui versa un tratto di spiaggia libera nel cuore turistico di Castiglioncello, nel Comune di Rosignano Marittimo.

Secondo quanto riportato da Scarascia, in prossimità della salita che conduce alla pineta Marradi – nella parte finale del lungomare Cristoforo Colombo, verso nord – si trova un tratto di circa 50 metri di spiaggia libera, così definito dalla segnaletica installata dal Comune.

Tuttavia, l’area si presenta completamente invasa da alghe morte in stato avanzato di decomposizione, accompagnate da altri rifiuti. Un quadro documentato da foto scattate il 20 luglio che mostrano una situazione di degrado evidente e prolungato, ben lontana dall’essere frutto di un evento temporaneo come una mareggiata.

“Questo non è un semplice disservizio – afferma Scarascia – ma un simbolo della gestione superficiale dell’attuale Amministrazione, ormai preda di grandi annunci privi di ricadute concrete, mentre aumentano tasse e disagi.” Il consigliere sottolinea come l’incuria risulti particolarmente grave non solo per l’immagine della località, ma anche perché la spiaggia in questione sarebbe una delle poche accessibili anche a persone con mobilità ridotta.

Scarascia accusa l’Amministrazione di Rosignano Marittimo – che definisce “una lista civica sostenuta dal M5S e priva di moderazione” – di ignorare le esigenze basilari di cittadini e turisti, nonostante il continuo afflusso di visitatori, che non si sarebbe certo mantenuto grazie al lavoro del Comune.

“Si trova la cifra di centinaia di migliaia di euro per il progetto di chiusura dell’Aurelia – attacca il consigliere – ma non si trova un budget minimo per restituire decoro a una delle poche spiagge ancora accessibili a Castiglioncello.” Scarascia si domanda poi provocatoriamente se questo stato di abbandono sia una scelta deliberata, frutto di uno “scopo punitivo” nei confronti di una località che “forse non risponde elettoralmente come si vorrebbe.”

Il consigliere conclude chiedendo un intervento immediato e si chiede polemicamente se si stia attendendo la fine della stagione estiva per attribuire poi la responsabilità al maltempo.

