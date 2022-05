Home

26 Maggio 2022

Alimentazione dei cani, la guida a come coccolarli con precisione e sicurezza

Un’alimentazione corretta e di qualità è il segreto per regalare una vita in salute al proprio amico a quattro zampe. Il cane non può mangiare ciò che capita o di tutto, semplicemente nutrendosi degli scarti dei pasti dei suoi padroni.

Ogni cane è unico in sé stesso e ha delle specifiche esigenze che devono sempre essere messe al primo posto nella sua cura quotidiana.

È questo il gesto essenziale per donare felicità al proprio pet, oltre alle coccole e all’attenzione giornaliera che merita.

Nutrirlo nel modo corretto e con alimenti sani e di qualità è il gesto d’affetto più importante che si possa dare al proprio fido amico perché ogni cane ha delle necessità diverse che non possono essere livellate.

La sua alimentazione deve essere bilanciata, controllata e composta da pasti di alta qualità che contengano tutti i nutrienti di cui quel cane, di quella specifica razza, età e momento della vita che si trova ad affrontare, richiede.

Ecco perché è necessario scegliere accuratamente i croccantini per cane da dare al proprio amico a quattro zampe.

Per fare questo ci si può rivolgere ad Amusi, il brand italiano dedicato al pet food di qualità che ha a cuore il benessere e la salute di tutti i cani. Se si è indecisi su come scegliere un’alimentazione corretta, su quale siano le crocchette adeguate per il proprio cane in base alla taglia, all’età e alla preferenze dell’animale, gli esperti di Amusi sono a completa disposizione.

Per un primo chiarimento si può subito fare il questionario online presente sul sito del brand per avere un primo e immediato riscontro in pochi click.

I croccantini proposti riescono a coprire tutti i fabbisogni nutrizionali dei cani in base alle loro caratteristiche.

Tutte le ricette sono state studiate e testate da esperti veterinari nutrizionisti, approvati dal pubblico ma anche premiati con il Quality Award 2022 per la loro estrema appetibilità e attenzione per l’ambiente.

Il packaging usato da Amusi, infatti, è realizzato in carta riciclabile e la confezione che arriva a casa contiene anche una mollettina salvafreschezza che permette di conservare i croccantini direttamente nella sua confezione, in modo pratico e veloce, garantendo la conservazione del prodotto gustoso e fragrante.

Basta un solo click per ordinare le crocchette di qualità ideali per il proprio cane ricevendole direttamente a casa. La scelta è mirata e anche semplice, mai stato così facile e pratico.

