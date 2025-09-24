Home

24 Settembre 2025

Alimenti non tracciati in bar un paninoteca del centro, sequestrati 10 chili di prodotti

Livorno 24 settembre 2025 Alimenti non tracciati in bar un paninoteca del centro, sequestrati 10 chili di prodotti

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un esercizio di bar paninoteca del centro cittadino.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno accertato che, all’interno dei frigoriferi posti nel locale dell’attività, erano detenuti prodotti alimentari (pesce, sughi vari, prodotti da forno ed olio) privi di tracciabilità.

Gli uomini del Nas hanno proceduto al sequestro cautelare di 10 kg. circa dei citati prodotti e al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro, informandone le autorità competenti in materia secondo la vigente norma di settore.