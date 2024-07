Alla Bellana saranno sostituite alcune tamerici

Home

24 Luglio 2024

Livorno, 24 luglio 2024

Saranno sostituite e ripiantate alcune delle 60 tamerici del viale della Bellana piantate dall’Ufficio Verde Urbano del Comune di Livorno a febbraio 2023, quando il percorso ciclo-pedonale e l’area fitness Bellavista sono state inaugurate.

Nei due anni intercorsi dalla piantumazione alcune tamerici sono state espiantate perchè danneggiate, sia a causa delle pesanti ondate di calore della prima stagione estiva “post trapianto” , sia per le potenti mareggiate dei primi giorni di novembre 2023. Non rispondendo più ad uno standard di qualità sufficiente le piante sono state tolte.

Entro l’anno l’Ufficio Verde Urbano del Comune provvederà a ricostituire il filare di tamerici.

Si ricorda che questa Amministrazione ha deciso di valorizzare il tratto di controviale Italia prospiciente il mare che dalla Bellana arriva alla piazzetta dell’Acquario. Un progetto da 1.6 milioni di euro approvato in via definitiva nel corso dell’anno 2021, che ha permesso di iniziare i lavori di straordinario intervento per la riqualificazione della Bellana nel mese di novembre del 2021. Intervento concluso e inaugurato a febbraio 2023, molto apprezzato dai cittadini livornesi.

La superficie impegnata è di circa 6200 mq e rappresenta un tratto di 560 metri lineari del viale Italia, compreso tra il parcheggio a pagamento di servizio all’acquario e la Bellana.

La passeggiata si articola in tre fasce distinte: la pista ciclabile, la pedonale e una interposta e non continua nel quale risultano inseriti tutti gli elementi funzionali alla passeggiata, quali alberature, panchine, illuminazione, rastrelliere ed altro. L’ampiezza della passeggiata, circa 11 metri ha reso possibile questo schema.

Lungo questa linea intermittente di separazione sono state piantate 60 tamerici, piante tipiche del nostro lungomare e schermo di ombreggiatura per le sedute sottostanti nelle calde giornate estive.