13 Giugno 2023

Alla biblioteca Stenone a Shangai prende il via il servizio “Facciamo i compiti insieme”

Livorno, 13 giugno 2023 – Alla biblioteca Stenone a Shangai prende il via il servizio “Facciamo i compiti insieme”

Con la chiusura della scuola cambia l’orario di apertura della Biblioteca Stenone nel quartiere di Shangai e prende il via il servizio “Facciamo i compiti insieme”.

Anche se il servizio bibliotecario è chiuso per le vacanze scolastiche e riaprirà a metà settembre, proseguono invece le iniziative estive dedicate a fornire un supporto al completamento dei compiti scolastici. Personale qualificato della biblioteca è a disposizione per i bambini della scuola primaria ed i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado mettendo in campo strategie didattiche mirate a facilitare il processo di apprendimento ed a promuovere l’immagine della biblioteca come spazio anche di incontro e socializzazione.

Il servizio, promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera, è gratuito.

Il servizio sarà disponibile ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 (sospeso dall’11 al 18 agosto compresi).

È consigliata la prenotazione. Posti limitati. Per info e prenotazioni chiamare la Biblioteca Stenone al numero 0586/440524 il lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13 o scrivere all’indirizzo bibstenone@comune.livorno.it

